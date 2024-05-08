У Польщі затримано російського дезертира, який намагався перетнути кордон через Білорусь

Росіянина затримали підляські прикордонники незабаром після того, як він перетнув білоруський кордон.

Наразі 41-річного чоловіка перевіряють польські служби

Польські правоохоронці затримали дезертира російської армії, який намагався нелегально перетнути кордон через міграційний канал. Про це інформує польська радіостанція RMF FM.

Як зазначається, росіянина затримали підляські прикордонники незабаром після того, як він перетнув білоруський кордон.

За даними радіостанції, затриманому російському солдату – 41 рік. Він був у цивільному одязі й без зброї та намагався потрапити в Польщу нелегально через Білорусь, ймовірно, прямо з українського фронту.

У дезертира були знайдені російські військові документи, зокрема контракт з армією, який передбачає участь у військових діях проти України.

Росіянин намагався скористатися організованим режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка міграційним каналом, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії, щоб потрапити до Європи.

Наразі 41-річного чоловіка перевіряють польські служби.

Підляські прикордонники підтвердили, що співробітники затримали російського дезертира на території Польщі при спробі перетнути кордон.

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