Сили оборони відбили спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл на Харківщині

Росіяни намагалися наступати на лівому березі річки Оскіл, використовуючи кілька одиниць бронетехніки

Російські війська намагалися захопити переправу через річку Оскіл на Куп’янському напрямку в Харківській області. Бійці Нацгвардії та десантно-штурмових військ відбили атаку ворога. Про це повідомили в НГУ.

Росіяни намагалися наступати на лівому березі річки Оскіл, використовуючи кілька одиниць бронетехніки. Наступ вдалося зупинити завдяки спільним діями батальйону ударних БпЛА «Ахіллес» спільно з гвардійцями бригади «Буревій» та прикордонниками бригади «Помста», а також десантниками 77 окремої аеромобільної бригади ДШВ.

Загалом українські військові знищили 8 бойових машин піхоти, 3 танки та уразили ще 6 БМП. Також вдалося ліквідувати 21 росіянина, ще 26 окупантів зазнали поранень.

За даними Генерального штабу, на Куп’янському напрямку росіяни провели 16 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової.

Раніше бійці батальйону Ахіллес показали, як нищать 17 одиниць техніки РФ біля Кругляківки.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували карти та супутникові знімки із фронту та повідомили, що окупанти активно діють на Донеччині та наступають у Курській області. В свою чергу ЗСУ мають частковий успіх на Куп'янському напрямку.

Нещодавно війська РФ просунулися на території основного «українського плацдарму» в Курській області та продовжили бої в цьому районі 19 жовтня. Геолокаційні знімки від 18 жовтня свідчать про те, що російські сили просунулися на захід від Руської Конопельки, що розташована на сході від Суджі.