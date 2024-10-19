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Уночі росіяни атакували Сумщину: є поранені, пошкоджено об'єкти енергетики

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уночі росіяни атакували Сумщину: є поранені, пошкоджено об'єкти енергетики
Електропостачання на Сумщині частково відновлено
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На місцях прильотів працюють всі необхідні служби

У ніч проти 19 жовтня, росіяни завдали авіаційний удар по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та «Шахеди». Внаслідок чого поранено сімох людей. Про це повідомляє Сумська ОВА.

«Засобами ППО три «Шахеда» було знищено. Внаслідок ворожої атаки, попередньо поранення отримали семеро людей. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини», – йдеться у повідомленні.

Сумська ОВА зауважила, що на місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога. Електропостачання частково відновлено, роботи тривають.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 жовтня Росія атакували безпілотниками Київ. Внаслідок чого постраждав Дарницький район столиці.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки БпЛА в одному із районів міста поранили жінку: «У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону».

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Теги: енергетика електроенергія інфраструктура Україна війна Сумщина безпілотник росія росіяни

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