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Курщина та Сумщина. Сирський відзвітував про ситуацію на фронті (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Курщина та Сумщина. Сирський відзвітував про ситуацію на фронті (фото)
Олександр Сирський прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога
фото: Генштаб

Сирський: Майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини та підрозділи, які діють на Сумщині та у Курській області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань», – зазначив головком.

Курщина та Сумщина. Сирський відзвітував про ситуацію на фронті (фото) фото 1
фото: Генштаб

Сирський додав, що прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.

«Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети. Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю», – наголосив Олександр Сирський.

Курщина та Сумщина. Сирський відзвітував про ситуацію на фронті (фото) фото 2
фото: Генштаб

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували карти та супутникові знімки із фронту та повідомили, що окупанти активно діють на Донеччині та наступають у Курській області. В свою чергу ЗСУ мають частковий успіх на Куп'янському напрямку. 

Нещодавно війська РФ просунулися на території основного «українського плацдарму» в Курській області та продовжили бої в цьому районі 19 жовтня. Геолокаційні знімки від 18 жовтня свідчать про те, що російські сили просунулися на захід від Руської Конопельки, що розташована на сході від Суджі.

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Теги: військові ЗСУ Курщина війна Сумщина Україна Генштаб Олександр Сирський

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