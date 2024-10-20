Бійці батальйону Ахіллес показали, як нищать 17 одиниць техніки РФ біля Кругляківки

Окупанти намагались прорватись до річки Оскіл на Харківщині

Російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися вперед на сході України. Бійці батальйону "Ахіллес" 92-ї ОШБр відбили механізований штурм окупантів на північну частину Кругляківки Харківської області. Про це розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

За інформацією військових, скориставшись тривалими опадами, противник здійснив ривок до річки Оскіл з метою захоплення переправи та розрізання плацдарму українських військ на лівому березі.

«Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" спільно з гвардійцями бригади "Буревій" та десантниками 77 ОАеМБр дали гідну відсіч механізованому штурму та завдали ворогу суттєвих втрат», – йдеться у повідомленні.

Так, було знищено та пошкоджено 17 одиниць броньованої техніки окупантів. Втрати в особовому складі противника склали 21 особу вбитими та 26 осіб пораненими.

Як зазначає проєкт DeepState, спроба прориву була в напрямку переправи річки Оскіл в районі н.п. Сенькове з північної сторони Кругляківки. Там російські загарбники «змогли досить досить глибоко заїхати в саме село та закріпитися на північних околицях».

«Концентрація сил та резерви, які вони туди підтягнули дають можливість здійснювати постійні атаки на населений пункт, адже вони розуміють всю значимість даного села. Сили Оборони роблять все можливо, щоб стримувати натиск орди. На жаль, погода як позитивно так і негативно грає в обидві сторони», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська в Україні зупинились перед Часовим Яром, але продовжують атакувати позиції в цьому районі. Також війська агресора просунулися біля Курахового та намагається обійти місто.

До слова, Україна раніше почала атаку на Росію через слабко захищену ділянку кордону. Це дало можливість швидко взяти під контроль більше території, ніж Росія захопила за майже рік свого наступу на сході України. Про це пише The New York Times.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни раніше повідомили, що у Курській області механізовані війська росіян мають обмежену змогу просуватися через погані погодні умови, натомість вони атакують малими піхотними групами.