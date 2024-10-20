Ворог мав успіх на Донеччині і Курщині, а ЗСУ просунулись під Куп'янськом – звіт ISW

Окупанти активно наступають біля Покровська, Торецька та Вугледара на Донеччині

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували карти та супутникові знімки із фронту та повідомили, що окупанти активно діють на Донеччині та наступають у Курській області. В свою чергу ЗСУ мають частковий успіх на Куп'янському напрямку.

Операція ЗСУ на Курщині

Нещодавно війська РФ просунулися на території основного «українського плацдарму» в Курській області та продовжили бої в цьому районі 19 жовтня.

Геолокаційні знімки від 18 жовтня свідчать про те, що російські сили просунулися на захід від Руської Конопельки, що розташована на сході від Суджі.

Російські «воєнкор» заявляли, що їхні підрозділи захопили та очистили Любимівку, яка знаходиться на південний схід від Коренево, а також зайняли Леонідово і просуваються до Малої Локні та Вікторівки (обидва села розташовані на південний схід від Коренево).

Крім того, російські блогери повідомляли про просування військ РФ поблизу Мартинівки (на північний схід від Суджі) та про те, що вони захопили більшу частину Плехового, частково його оточивши (село розташоване на південний схід від Суджі).

Фото: ISW

Згідно з інформацією російських джерел ISW, 19 жовтня ЗСУ провели контратаки в межах основного «українського плацдарму» в Курській області.

Російські джерела, включаючи Міноборони РФ, заявляли, що ЗСУ контратакували поблизу Леонідово, Любимівки та Зеленого Путі (на південний схід від Коренево).

19 жовтня російський «воєнкор» повідомив, що війська РФ нібито відбили обмежені українські атаки в районі міжнародного кордону поблизу Вольфіно і Тьоткіно в Глушковському районі.

Харківська область

Російські загарбники продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Вовчанська та Стариці 18 і 19 жовтня, проте не досягли жодного підтвердженого просування.

Фото: ISW

Луганська область

19 жовтня російські окупанти здійснили наступ на південний схід від Куп'янська, активізувавши механізовану атаку з ротою військових. Геолокаційні знімки з цього дня показують, що загарбники просунулися вздовж вулиці Лугової на південному заході Кругляківки.

Підрозділи ЗСУ, які відбили цю атаку, повідомили, що під час російського штурму було знищено 8 БТР і 3 танки противника, а також пошкоджено ще 6 одиниць бронетехніки.

Аналітики ISW вказують, що це просування російських військ сталося в кількох метрах від річки Оскіл і є «частиною зусиль російського командування щодо встановлення плацдарму» безпосередньо на цій річці, щоб тиснути на «виступ» ЗСУ на півночі між Куп'янськом-Вузловим і Глушківкою, а також на ширший «виступ» ЗСУ на південь від Кругляківки.

Українські захисники також досягли успіху на південний схід від Куп'янська. Геолокаційні кадри від 18 жовтня демонструють, що ЗСУ відвоювали позиції на вулиці Осінній у північній частині Кругляківки.

Фото: ISW

18 жовтня Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що українські війська відтіснили окупантів з Кругляківки в період з 7 по 14 жовтня, знищивши взвод особового складу ворога в цьому населеному пункті.

Російські «воєнкор» стверджували, що війська РФ просунулися в населені пункти Колесниківка та Торське, проте ISW не знайшли підтвердження цим заявам.

Російські окупанти здійснювали наступ в районах Глубівки, Синьківки, Кучерівки, Лозової, Піщаного, Степової Новоселівки, Новоосинового, Колісниківки, Кругляківки, Вишневого, Новомихайлівки, Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, а також біля Тернів і Торського, та Серебрянки 18 і 19 жовтня.

Донецька область

Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито просунулися на 300 метрів у Жовтневому мікрорайоні (східна частина міста Часів Яр) і атакували за підтримки бронетехніки в межах цього мікрорайону.

Крім того, російське джерело ISW повідомило, що путінським військам складно пересуватися в межах Часового Яру через дії українських безпілотників FPV.

Фото: ISW

Війська РФ нещодавно просунулися в Покровському напрямку. Геолокаційні знімки від 19 жовтня підтверджують, що окупанти просунулися на південну околицю Воздвиженки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 19 жовтня, демонструють, як ЗСУ завдають ударів по загарбниках у північній частині Зоряного, а також на південний схід від цього населеного пункту та в сусідніх громадах, що свідчить про нещодавнє просування військ РФ в цьому районі і, ймовірно, захоплення Желанного Другого, зазначають експерти ISW.

Міноборони РФ заявляло про захоплення населеного пункту Зоряне, а один із російських блогерів стверджував, що війська РФ просунулися на 0,5 км у Лисівці, на 1,2 км на захід від шахти «Коротченка» і на 1 км на захід від села шахта №2 «Новогродівська». Проте в ISW не знайшли підтвердження цим заявам.

18 і 19 жовтня війська РФ здійснювали наступальні дії в районах Миролюбівки, Промінь, Новоукраїнки, Новодмитрівки, Желаного Другого, Новоселидівки, Гірника, Курахівки, Селидового та Михайлівки.

Фото: ISW

Російські окупанти нещодавно просунулися на захід від Донецька та 19 жовтня провели інтенсивний механізований штурм у цьому регіоні.

Геолокаційні знімки від 19 жовтня підтверджують, що загарбники просунулися в західну частину Максимільянівки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані того ж дня, демонструють, як ЗСУ відбивають російську механізовану атаку, що складалася з взводу, включаючи три бронемашини та два танки, на південь від Максимільянівки. Це свідчить про те, що російські сили нещодавно активізувалися в цьому районі, відзначають експерти.

ЗСУ також успішно відбили батальйонну механізовану атаку біля Максимільянівки, і аналітики ISW вважають, що ймовірність погіршення погодних умов через сезонні дощі може спонукати російське військове командування посилити механізовані штурми на заході Донецької області.

18 і 19 жовтня російські окупанти здійснювали наступальні дії поблизу Курахового, Георгіївки, Максимільянівки та Дальнього.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ нібито безуспішно контратакували з підтримкою бронетехніки біля Максимільянівки.

Фото: ISW

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька, поблизу Вугледара. Геолокаційні кадри від 19 жовтня свідчать про те, що загарбники зробили незначні поступи в західній частині Золотої Ниви (на північний схід від Вугледара).

Окупанти 18 і 19 жовтня проводили наступальні операції в районах Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки та Богоявленки.

Російські «воєнкори» стверджували, що путінські війська захопили половину Катеринівки, проте інші блогери вказували на те, що інформація про захоплення населеного пункту є неточною.

«ISW не виявила візуальних підтверджень того, що російські війська захопили половину Катеринівки», – зазначено в звіті.

Фото: ISW

«Південна вісь»

18 і 19 жовтня війська РФ продовжували наступ на північний схід від Роботиного в районі Малої Токмачки та на північ від Роботиного в напрямку Новоданилівки, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Фото: ISW

Нагадаємо, росіяни минуло доби завдали по території України два ракетні (три ракети) та 57 авіаційних (97 КАБ) ударів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 607 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

До слова, внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, який був здійснений ворогом пізно ввечері 19 жовтня, постраждали більше десяти людей. У місті продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

Зауважимо, що стало відомо, що у ніч на 20 жовтня в кількох регіонах Росії діяли сили та засоби протиповітряної оборони у зв'язку з появою безпілотників. Повідомляється про вибухи та пожежі.