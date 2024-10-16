Росіяни наступають в Курській області та безуспішно атакують на Донеччині – звіт ISW

Росіяни мають частковий успіх на Курщині

В Курській області росіяни вклинюються у фланг Збройним силам України, а також безуспішно штурмують позиції українських захисників на Донеччині. На Харківщині аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не помітили значного просування окупантів.

Українські операції в Російській Федерації

Російські війська нещодавно просунулися до східного краю українського виступу в Курській області на тлі триваючих боїв уздовж усього виступу 15 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, показують, як російські війська просуваються до бурелому на північний захід від Уланок (на південний схід від Суджі) під час приблизно взводний механізований штурм.

Останнім часом ISW спостерігала елементи 40-ї бригади морської піхоти, які діяли поблизу Золотої Ниви (прикордонний район Донецько-Запорізької області) станом на 11 жовтня, що свідчить про те, що російське військове командування, можливо, нещодавно передислокувало частину 40-ї бригади до Курської області.

15 жовтня обмежені позиційні бойові дії тривали на захід від виступу Курської області в Глушковському районі, але підтверджених змін лінії фронту не було. Російські джерела повідомляли про продовження бої поблизу Нового Путі (на південний захід від Глушкового).

Російські джерела скаржилися на погану організацію російської протитанкової оборони в Курській області, стверджуючи, що встановлення блокпостів із «зубами дракона» призвело до випадкового ураження мирного населення та загибелі військовослужбовців. Російське інсайдерське джерело стверджувало, що російський рятувальник, який їхав евакуаційним автомобілем по дорозі в Рильському районі Курської області, врізався в зуби дракона в темряві, спричинивши серйозні пошкодження автомобіля.Російські мілблогери стверджували, що «десятки» російських військовослужбовців і цивільних осіб загинули внаслідок нещасних випадків, пов’язаних із зубами дракона в Курській області, припускаючи, що між російськими польовими командирами, місцевими правоохоронними органами та інженерними військами існує надзвичайно поганий зв’язок щодо будівництва таких укріплення.

Фото: ISW

Харківська область

На геолокаційних кадрах, опублікованих 14 жовтня, видно, як українські безпілотники відбивають взводну атаку росіян підрозділів 155-ї окремої морської піхотної бригади (ТОФ) біля кордону Бєлгородської та Харківської області в населеному пункті Журавліївка (безпосередньо на міжнародному кордоні на північ від Харкова).

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Харківської області 15 жовтня, але не зробили жодного підтвердженого просування. Генштаб України повідомив, що 14 і 15 жовтня російські війська здійснили наземні атаки на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, Тихого (на схід від Вовчанська) і Стариці (на південний захід від Вовчанська).

Фото: ISW

Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 14 і 15 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в південно-східну Колісниківку (на південний схід від Куп’янська).

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов 15 жовтня оголосив про обов’язкову евакуацію всіх громадян України, які проживають у Куп’янську, Кіндрашівці, Курилівці та Боровій громадах (включно з містом Куп’янськ) у зв’язку з «загостренням військової обстановки» в цьому районі.

Російські війська продовжували наступати на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки, Кучерівки, Першотравневого та Голубівки; на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська в районі Лозової, Новоосинового, Піщаного, Глушківки, Кругляківки, Колісниківки, Степової Новоселівки і в бік Грушівки; на захід від Сватового поблизу Вишневого; на південний захід від Сватового біля Новоєгорівки, Макіївки, Новолюбівки, Греківки, Ямполівки, Невського; і на захід від Кремінної біля Торського, Тернів і Зарічного.

Фото: ISW

Донецька область

15 жовтня російські війська продовжували наступ на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

15 жовтня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Часового Яру в районі Оріхово-Василівки; на північ від Часів Яр біля Калинівки; на південь від Часового Яру в районі Предтечиного і Диліївки.

Речник українського Луганського угруповання військ майор Анастасія Бобовнікова 15 жовтня повідомила, що російські війська намагаються скористатися нинішньою сухою погодою в Донецькій області та посилюють артилерійські удари та обстріли безпілотників з першої особи, щоб просунутися до наступу. зимової погоди.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 15 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Ню-Йорка.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 14 і 15 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в західному Красному Яру (на південний схід від Покровська).

14 і 15 жовтня російські війська здійснили наступ на схід від Курахового в районі Максимілянівки та Георгіївки, але не зробили підтвердженого наступу.

Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Вугледара в районі Костянтинівки, Антонівки, Катеринівки та Водяного; і на північний захід від Вугледара біля Богоявленки.

Фото: ISW

Південна вісь

Російські війська здійснили наземні атаки на заході Запорізької області в районі Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного) та Новоданилівки (на північ від Роботиного) 14 і 15 жовтня.

Повідомляється, що поблизу Кам’янського (на північний захід від Роботиного) діють підрозділи російської 4-ї військової бази (58-а загальновійськова армія (ОГА) Південного військового округу (ПВО)), а також підрозділи 1141-го артполку (7-а повітряно-десантна дивізія (ВДВ).

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися на острови в дельті річки Дніпро, але 15 жовтня жодних підтверджених змін лінії фронту на херсонському напрямку не було.

Фото: ISW

Нагадаємо, російські загарбники завдали минулої доби 42 авіаудари по території України, скинувши 84 керовані авіаційні бомби. Крім цього, було задіяно 644 дрони-камікадзе та здійснено понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

До слова, Третя штурмова розповіла, як поповнила обмінний фонд та контратакувала на Харківщині.