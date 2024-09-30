Як Ізраїлю вдалося знищити ватажка «Хезболли»: версія французьких ЗМІ

Le Parisien: знищити главу «Хезболли» Ізраїлю допоміг зрадник

Інформоване джерело в ліванських службах безпеки заявило французькому виданню Le Parisien, що про присутність голови руху «Хезболла» Хасана Насралли в передмісті Бейрута ізраїльській розвідці розповів «крот». Про поїздку політика до Дахії зрадник повідомив агентів служби «Моссад» після обіду 28 вересня.

У небі Лівану вже були в засідці кілька літаків F-35 єврейської держави, оснащених бомбами для руйнування бункерів. Насралла в цей час був у районі Харет-Хрейк на похороні Мохамеда Хусейна Сроура, командира підрозділу безпілотників «Хезболли». Він загинув на півдні Лівану 27 вересня внаслідок авіаудару.

Подвійний агент повідомив ізраїльтянам, що Насралла має намір брати участь у нараді угруповання у командному підземному центрі разом із 12 іншими керівниками. Ізраїльські військові дочекалися, поки вони зібралися в одному приміщенні штаб-квартири, і скинули туди шість бомб вагою дві тонни.

Раніше стало відомо, що генеральний секретар руху «Хезболла» Хасан Насралла міг загинути від вибухової хвилі в результаті масованого ізраїльського авіаудару. Про це повідомило раніше медичне джерело і джерело в органах безпеки. Адже на його тілі не було зафіксовано «безпосередніх поранень».

Нагадаємо, Ізраїль кілька разів намагався ліквідувати главу «Хезболли» Хасана Насраллу. Але реалізувати план вдалось, коли Ізраїль фундаментально змінив підхід до протистояння угрупованню, а також збір розвідданих.

До слова, ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами.