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До ріки Оскіл на Харківщині росіянам залишилось 3 км – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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До ріки Оскіл на Харківщині росіянам залишилось 3 км – ISW
Росіяни вперто просуваються до ріки Оскіл
фото з відкритих джерел

Російські війська продовжують просування на Харківщині, щоб вийти до ріки Оскіл

Ситуація на фронті у Харківській області залишається напруженою. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступальні дії, наближаючись до річки Оскіл, відстань до якої складає всього три кілометри. Про це ISW повідомив у своєму звіті.

Аналітики заявили, що війська агресора активно прориваються до цієї водойми, намагаючись зайняти вигідні позиції для подальших атак на українські сили​. Командир українського батальйону, який діє на напрямку Сватового, заявив, що російські війська повністю захопили Піщане (на північний захід від Сватового) і знаходяться вже не за три, а за два кілометри від річки Оскіл.

В Генштабі повідомляли, що 28 вересня на Харківщині відбулися обстріли, у результаті яких загинули три людини, а також зафіксовані численні поранення серед цивільних. Росіяни вдарили по Слатиному, що свідчить про їхнє намагання завдати шкоди цивільній інфраструктурі, включаючи заклади освіти та магазини​.

Як стверджують в ISW, прорив до річки Оскіл має стратегічне значення для російських військ. Оскіл є природним бар'єром і важливим пунктом для контролю над навколишніми територіями, що дає змогу встановити вогневу перевагу і підготуватися до нових наступальних операцій. Вихід до річки дозволить російським силам забезпечити стабільні лінії постачання і обстрілу, ускладнюючи операції українських військових у цьому регіоні​.

Нагадаємо, вчора держава-терорист завдала двох ракетних ударів сімома ракетами, 50 авіаударів, скинувши при цьому 84 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 700 дронів-камікадзе та здійснили більше 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

До слова, адмірал НАТО оцінив ситуацію на фронті і сказав, Україна і Росія зіткнулися з однаковими проблемами у війні – дефіцит людського ресурсу, недостатня підготовка мобілізованих та необхідність пошуку нових джерел боєприпасів та озброєння.

Нагадаємо, командир другого штурмового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що співвідношення втрат між українськими та російськими військами в боях на фронті становить 12 до 1 не на користь росіян.  

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Теги: росія держава росіяни війна Харківщина ЗСУ

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