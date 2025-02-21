Сили оборони знищили російський «Муром-П» вартістю $50 тисяч (відео)

Комплекс забезпечував окупантам цілодобове відеоспостереження на відстані до 10 км удень і до 4 км уночі

Оператори 413-го батальйону «Рейд» СБС виявили та знищили російський «Муром-П» – автономний мобільний комплекс тепловізійного відеоспостереження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили безпілотних систем.

Військові зауважують, що комплекс забезпечував окупантам цілодобове відеоспостереження на відстані до 10 км удень і до 4 км уночі. Вартість його оцінюється в $50 тис.

Оператори 413-го батальйону «Рейд» СБС виявили та знищили російський "Муром-П" – автономний мобільний комплекс тепловізійного відеоспостереження вартістю $ 50 тис.



Він забезпечує окупантам цілодобове відеоспостереження на відстані до 10 км удень і до 4 км уночі. pic.twitter.com/nUO2VaRBim — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 21, 2025

«Знищення таких систем послаблює розвідувальні можливості ЗС РФ, що зменшує загрозу для підрозділів СОУ у визначеному секторі», – йдеться у повідомленні.

Раніше воїни Головного управління розвідки (ГУР) та Сил безпілотних систем (СБС) знищили російську гаубицю на Покровському напрямку.

Також бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР».