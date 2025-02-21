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Сили оборони знищили російський «Муром-П» вартістю $50 тисяч (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сили оборони знищили російський «Муром-П» вартістю $50 тисяч (відео)
Російський комплекс спостереження «Муром-П» коштує $50 тис.
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Комплекс забезпечував окупантам цілодобове відеоспостереження на відстані до 10 км удень і до 4 км уночі

Оператори 413-го батальйону «Рейд» СБС виявили та знищили російський «Муром-П» – автономний мобільний комплекс тепловізійного відеоспостереження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили безпілотних систем.

Військові зауважують, що комплекс забезпечував окупантам цілодобове відеоспостереження на відстані до 10 км удень і до 4 км уночі. Вартість його оцінюється в $50 тис.

«Знищення таких систем послаблює розвідувальні можливості ЗС РФ, що зменшує загрозу для підрозділів СОУ у визначеному секторі», – йдеться у повідомленні.

Раніше воїни Головного управління розвідки (ГУР) та Сил безпілотних систем (СБС) знищили російську гаубицю на Покровському напрямку.

Також бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР».

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Теги: ЗСУ війна військова техніка росія росіяни окупанти безпілотник

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