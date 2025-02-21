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Втрати ворога станом на 21 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 21 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10146 танків
фото: Крутівська ОТГ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 21 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Генштабу у соцмережах.

Втрати Росії у війні на 21 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 21 лютого втратила

  • особового складу – близько 864860 (+1280) осіб,
  • танків – 10146 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 21130 (+18) од,
  • артилерійських систем – 23462 (+52) од,
  • РСЗВ – 1295 (+4) од,
  • засоби ППО – 1080 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 26156 (+135),
  • крилаті ракети – 3064 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38104 (+143) од,
  • спеціальна техніка – 3753 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 21 лютого
Втрати ворога станом на ранок 21 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 лютого

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою не здійснювався.

Активність флоту окупантів станом на 21 лютого
Активність флоту окупантів станом на 21 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1094-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб втрати Чорне море Азовське море

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