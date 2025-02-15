На окупованих територіях російські військові займатимуть адміністративні посади

Ці призначення можуть призвести до посилення репресивних заходів, мародерства та нових корупційних схем на окуваних територіях

На тимчасово окупованих територіях України окупанти запроваджують новий етап репресій. Росіяни видумали черговий механізм контролю над ТОТ України. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що з числа військовослужбовців російсько-окупаційних військ почнуть масово призначати на так звані адміністративні посади в окупаційних адміністраціях тощо.

«Це означає, що керувати населеними пунктами, займатися «господарськими питаннями» та іншою діяльністю відтепер будуть некомпетентні силовики, серед яких є чи мала кількість осіб з кримінальним минулим та інших “вершків” російського соціуму», – йдеться у повідомленні.

Водночас окупаційні джерела, офіційно це подають як кадровий конкурс, який має відзначити заслуги захисників. але реальність інша. Окупанти не можуть знайти цивільних кадрів серед місцевих, які готові працювати в їхніх окупаційних структурах.

У зв’язку із чим вони намагаються інтегрувати загарбників з числа російських військових, щоб підвищити їхній статус та спробувати виправдати їхні злочини, які вони чинили проти місцевого населення та України в цілому.

Очевидно, що ці призначення призведуть до посилення репресивних заходів, мародерства та нових корупційних схем. А колишні найманці та раніше судимі окупанти не мають навичок управління, проте, мають досвід залякувань, катувань та безконтрольного насильства.

Нагадаємо, що з 2025 року українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Російської Федерації. Мінцифри планує запустити 45 категорій заяв про відшкодування збитків у першій половині 2025 року