Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На окупованих територіях російські військові займатимуть адміністративні посади

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На окупованих територіях російські військові займатимуть адміністративні посади
фото: ЦНС

Ці призначення можуть призвести до посилення репресивних заходів, мародерства та нових корупційних схем на окуваних територіях

На тимчасово окупованих територіях України окупанти запроваджують новий етап репресій. Росіяни видумали черговий механізм контролю над ТОТ України. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що з числа військовослужбовців російсько-окупаційних військ почнуть масово призначати на так звані адміністративні посади в окупаційних адміністраціях тощо.

«Це означає, що керувати населеними пунктами, займатися «господарськими питаннями» та іншою діяльністю відтепер будуть некомпетентні силовики, серед яких є чи мала кількість осіб з кримінальним минулим та інших “вершків” російського соціуму», – йдеться у повідомленні.

Водночас окупаційні джерела, офіційно це подають як кадровий конкурс, який має відзначити заслуги захисників.  але реальність інша. Окупанти не можуть знайти цивільних кадрів серед місцевих, які готові працювати в їхніх окупаційних структурах.

У зв’язку із чим вони намагаються інтегрувати загарбників з числа російських військових, щоб підвищити їхній статус та спробувати виправдати їхні злочини, які вони чинили проти місцевого населення та України в цілому.

Очевидно, що ці призначення призведуть до посилення репресивних заходів, мародерства та нових корупційних схем. А колишні найманці та раніше судимі окупанти не мають навичок управління, проте, мають досвід залякувань, катувань та безконтрольного насильства. 

Нагадаємо, що з 2025 року українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Російської Федерації. Мінцифри планує запустити 45 категорій заяв про відшкодування збитків у першій половині 2025 року

Читайте також:

Теги: окупанти військові росіяни війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Забезпечення ЗСУ бронежилетами. Ігор Хмурий анонсував нове розслідування
Забезпечення ЗСУ бронежилетами. Ігор Хмурий анонсував нове розслідування promo
Вчора, 10:25
Начальник Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитро Козюра (на фото зліва) був завербований ФСБ у 2018 році у Відні
Дмитро Козюра та його династія. Що відомо про «щура», якого спіймав Малюк Війна і право
12 лютого, 22:45
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20871 бойову броньовану машину
Втрати ворога станом на 12 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
12 лютого, 07:26
У кількох військових частинах були виявлені факти безпідставного переведення до піхотних з’єднань спеціалістів зв’язку
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
3 лютого, 06:37
Президент Фінляндії (ліворуч) ухвалив рішення передати нову допомогу Україні
Фінляндія передасть Україні нову військову допомогу на майже 200 млн євро
31 сiчня, 13:51
Раніше повідомлялося, що 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині
Росія вивела північнокорейські війська з лінії фронту після великих втрат – NYT
31 сiчня, 09:14
Мендель припускає, що «недосконале» припинення вогню, яке не задовольнить прагнення українців до справедливості, є «необхідним кроком» заради виживання
Треба йти на переговори з Путіним? Експрессекретарка Зеленського зробила неоднозначну заяву
29 сiчня, 20:02
Вучич засумнівався, що Трампу вдасться реалізувати стратегію примусу до поступок між РФ та Україною
Президент Сербії назвав умову, за якої варто поставити Трампу пам'ятник
23 сiчня, 06:37
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Володимир Мацьків став на захист Батьківщини від окупантів
Виконував бойові завдання на Луганщині. Згадаймо Володимира Мацьківа
21 сiчня, 09:00

Суспільство

На окупованих територіях російські військові займатимуть адміністративні посади
На окупованих територіях російські військові займатимуть адміністративні посади
На Житомирщині сталася ДТП, рух на трасі М-06 у напрямку Києва перекрито
На Житомирщині сталася ДТП, рух на трасі М-06 у напрямку Києва перекрито
На Херсонщині рятувальники підняли з води тіла трьох дітей, які провалились під лід 13 лютого
На Херсонщині рятувальники підняли з води тіла трьох дітей, які провалились під лід 13 лютого
24 лютого 2022 року повернулася на службу після контузії. Згадаймо Олену Черник
24 лютого 2022 року повернулася на службу після контузії. Згадаймо Олену Черник
Вибухова ніч у Росії: декілька областей атакували дрони
Вибухова ніч у Росії: декілька областей атакували дрони
У Київській області люди на льоду знайшли уламки ворожого БпЛА
У Київській області люди на льоду знайшли уламки ворожого БпЛА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 лютого: ситуація на фронті
80K
Китай починає «освоювати» окуповані території України
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 лютого 2025
31K
Зеленський заявив, що мав розмову з Путіним про припинення вогню
6502
Туреччина стикається із новим демографічним викликом
4598
Українські діти в європейських школах обирають… російську мову. Відома освітянка пояснила парадокс

Новини

Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
Сьогодні, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
Сьогодні, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
Вчора, 23:26
Китай починає «освоювати» окуповані території України
Вчора, 22:58
Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Вчора, 06:03

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua