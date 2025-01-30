«Метінвест» у 2024 році заплатив до бюджету 20 млрд грн податків

«Метінвест» Ахметова відзвітував про зростання на 40% податкових відрахувань

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, Група «Метінвест» у 2024 році збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 36% проти 2023 року – до 19,8 млрд грн.

Найбільша за обсягом відрахувань – плата за користування надрами: вона зросла більше, ніж удвічі, до 5 млрд грн. На другому місці – єдиний соціальний внесок (3,7 млрд грн). На третьому – 3,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 11% перевищує показники 2023 року.

Українські підприємства «Метінвесту» торік сплатили 2,6 млрд грн податку на прибуток, що на 20% менше, ніж у попередньому році. Плата за землю зросла на 6% проти показників минулого року, до 1,3 млрд грн, а екологічний податок – на 18%, до 717 млн грн.

«Війна підвищує рівень відповідальності бізнесу – перед армією, економікою та кожним українцем. Попри всі виклики, ми не лише зберегли стабільність, а й змогли досягти рівня сплати податків 2022 року, коли мали певний довоєнний запас міцності. Це свідчить про наше вміння адаптуватися й знаходити нові можливості. «Метінвест» залишається одним із найбільших платників податків і приватних донорів ЗСУ, й ми продовжуємо підтримувати країну у ці скрутні часи», – зазначив генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2023 році «Метінвест» перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів, а у 2022 році – 20,5 млрд грн.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія «Метінвест» спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова».