Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Метінвест» у 2024 році заплатив до бюджету 20 млрд грн податків

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Метінвест» у 2024 році заплатив до бюджету 20 млрд грн податків
Українські підприємства «Метінвесту» торік сплатили 2,6 млрд грн податку на прибуток
фото: metinvestholding.com

«Метінвест» Ахметова відзвітував про зростання на 40% податкових відрахувань

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, Група «Метінвест» у 2024 році збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 36% проти 2023 року – до 19,8 млрд грн. 

Найбільша за обсягом відрахувань – плата за користування надрами: вона зросла більше, ніж удвічі, до 5 млрд грн. На другому місці – єдиний соціальний внесок (3,7 млрд грн). На третьому – 3,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 11% перевищує показники 2023 року.

Українські підприємства «Метінвесту» торік сплатили 2,6 млрд грн податку на прибуток, що на 20% менше, ніж у попередньому році. Плата за землю зросла на 6% проти показників минулого року, до 1,3 млрд грн, а екологічний податок – на 18%, до 717 млн грн.

«Війна підвищує рівень відповідальності бізнесу – перед армією, економікою та кожним українцем. Попри всі виклики, ми не лише зберегли стабільність, а й змогли досягти рівня сплати податків 2022 року, коли мали певний довоєнний запас міцності. Це свідчить про наше вміння адаптуватися й знаходити нові можливості. «Метінвест» залишається одним із найбільших платників податків і приватних донорів ЗСУ, й ми продовжуємо підтримувати країну у ці скрутні часи», – зазначив генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2023 році «Метінвест» перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів, а у 2022 році – 20,5 млрд грн.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія «Метінвест» спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова».

Читайте також:

Теги: війна фронт податки Україна завод Рінат Ахметов бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До гасіння пожежі залучено більш ніж 12 підрозділів ДСНС, також техніка Харківської міської ради
Росіяни атакували Харків: зайнялось підприємство, є потерпілі
28 сiчня, 04:40
Україна готова організувати постачання вугілля на місцеві електростанції Молдови
Зеленський у свій день народження дав президентці Молдови несподівану обіцянку
25 сiчня, 15:58
МЗС відкинуло натяки на причетність України до кібератаки на словацьку компанію
МЗС зробило заяву щодо звинувачень Фіцо у причетності України до кібератаки на словацьку компанію
24 сiчня, 22:51
Схему укладання фіктивних шлюбів зловмисники налагодили на початку 2023 року 
Фіктивний шлюб заради посвідки на проживання. У Києві викрито канал незаконної легалізації іноземців
24 сiчня, 14:23
Полковник Дмитро Рюмшин, генерал-лейтенант Артур Горбенко, бригадний генерал Юрій Галушкін та полковник Ілля Лапін
Хто здав Харківщину? Усі деталі затримання топвійськових
22 сiчня, 19:15
Оксана Маркарова відвідує інавгурацію Трампа
Посол України в США прибула на інавгурацію Трампа (фото)
20 сiчня, 18:45
Залужний привітав з днем народження академіка та Героя України
Залужний привітав з днем народження академіка та Героя України
17 сiчня, 17:40
За словами Федорова, через ворожий безпілотник у Запоріжжі зайнялась приватна оселя
Окупанти атакували Запоріжжя БпЛА, є постраждалі
12 сiчня, 22:51
Прогноз погоди на 8 січня
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
8 сiчня, 06:05

Економіка

«Укрметалургпром» закликав «Укрзалізницю» повернути продажі брухту: компанія втрачає мільярди
«Укрметалургпром» закликав «Укрзалізницю» повернути продажі брухту: компанія втрачає мільярди
«Метінвест» у 2024 році заплатив до бюджету 20 млрд грн податків
«Метінвест» у 2024 році заплатив до бюджету 20 млрд грн податків
Індекс Біг-Мака: The Economist пояснив, скільки має коштувати долар в Україні
Індекс Біг-Мака: The Economist пояснив, скільки має коштувати долар в Україні
Чинні прайс-кепи заважають енергоринку розвиватися та блокують імпорт – Тинний
Чинні прайс-кепи заважають енергоринку розвиватися та блокують імпорт – Тинний
Місяць без відключень світла. Депутатка пояснила, як це вдається
Місяць без відключень світла. Депутатка пояснила, як це вдається
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці – це вбивство бізнесу – експерт
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці – це вбивство бізнесу – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
150K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
8596
Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі
5627
Чому Україна програє історичну баталію у Німеччині
4486
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua