Займався пауерліфтингом та мріяв про свою СТО. Згадаймо Андрія Севостьянова

Мобілізували захисника у листопаді 2024 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Севостьянова.

Солдат 71-ї окремої єгерської десантно-штурмової бригади Андрій Севостьянов на позивний Себас загинув 27 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Тихе Чугуївського району Харківської області. Про це повідомила Обухівська міська рада.

Народився Андрій Севостьянов 21 травня 1984 року у місті Українка. Потім родина переїхала в Обухів. Андрій закінчив загальноосвітню школу №3. У 2007 році здобув кваліфікацію менеджер-економіст у Київському славістичному університеті.

Працював деякий час на підприємстві «Інтерфом», потім в охоронній фірмі та водієм на різних підприємствах Обухова.

Андрій був неймовірно позитивною людиною, усміхненою та доброю. Завжди допомагав усім, хто звертався до нього. Мав вправні руки та мріяв про своє СТО.

Його захопленням була риболовля, але найбільше він присвячував свій вільний час спорту, а саме паверліфтингу. Серйозно займався в спортивному клубі «Аякс» та неодноразово брав участь у змаганнях.

Мобілізували Андрія Севостьянова у листопаді 2024 року фото: Обухівська міська рада/Facebook

Мобілізували Андрія у листопаді 2024 року, деякий час він був в навчальному центрі. Потім потрапив на фронт. Та життя воїна виявилося дуже коротким. 27 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Тихе Чугуївського району Харківської області Андрій загинув.

14 лютого 2025 року Обухівська громада провела у вічність свого земляка, відданого сина України, солдата 71-ї окремої єгерської десантно-штурмової бригади Севостьянова Андрія Сергійовича, позивний Себас.

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Обухівська громада провела у вічність свого земляка, відданого сина України, солдата 71-ї окремої єгерської десантно-штурмової бригади Севостьянова Андрія Сергійовича фото: Обухівська міська рада/Facebook

У захисника залишилися брат Олександр, донька Ярослава.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.