Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою

Володимир Решота оприлюднив щорічну декларацію

За 2024 рік головний лікар Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи Володимир Решота задекларував 4,8 млн грн доходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Найбільше грошей йому приніс дохід від відчуження нерухомого майна – 4,2 млн грн. Джерелом доходу виступила громадянка Оксана Гнідь.

«Главком» звернув увагу, що з декларації за 2024 рік голови МСЕК Львівщини зникла квартира площею 80,6 кв. м у Львові. Володимир Решота став власником цією нерухомості вартістю 3,9 млн грн наприкінці грудня 2023 року. Квартира дісталося посадовцю за цікавою схемою: лікар отримав її на підставі договору про переведення боргу від громадянина Івана Думича. Ймовірно, громадянин Думич чимось заборгував перед головою МСЕК і розрахувався квартирою.

Володимир Решота став власником нерухомості вартістю 3,9 млн грн наприкінці грудня 2023 року дані: реєстр декларацій

Нині ж новою власницею квартири на 80,6 кв. м стала громадянка Оксана Гнідь.

З декларації за 2024 рік голови МСЕК Львівщини зникла квартира площею 80,6 кв. м у Львові. Новою власницею стала громадянка Оксана Гнідь дані: реєстр декларацій

За даними аналітичної системи Youcontrol, така ж особа є мешканкою Львова і у листопаді 2024 року стала власницею та директором ТОВ «3І». Під брендом «3І» у Львові працює одна з найбільших аптечних мереж.

Попереднім власником ТОВ «3І» був львів’янин Ігор Павлиш. Особа з такими ж ініціалами у грудні 2023 року позичила 4,1 млн грн голові МСЕК Львівщини Володимиру Решоті. Сума позики відображена в деклараціях лікаря за 2023-2024 роки.

Додамо, що з 1999 року Володимир Решота беззмінно очолював Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи. 19 грудня 2024 року Львівська облрада ухвалила рішення про ліквідацію цього медзакладу.

Як повідомляв «Главком», лікарка-психіатриня Харківського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Юлія Сітенко у 2024 році за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові. Імовірно, придбати житло їй допомогли чималі грошові подарунки від батьків чоловіка, Володимира та Зої Шкод, а також від громадянки Наталії Чугай, яка, судячи з фейсбук-сторінки психіатрині, є її мамою. Сумарно ці троє надарували лікарці 1,7 млн грн. Крім того, за тиждень до купівлі квартири Сітенко взяла кредит на суму 200 тис. грн.

Крім цього, заступниця головного лікаря Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Руслана Іваночко, яку в листопаді 2024 року було викрито на декларуванні недостовірної інформації, задекларувала придбання кам’яної фігури божої матері вартістю 298,1 тис. грн.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.