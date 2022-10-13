Вибухи на Тернопільщині та Волині: перші подробиці

Вибухи на Тернопільщині пов'язані з роботою українських систем ППО

Жителі низки областей на Заході України сьогодні під час повітряної тривоги чули вибухи

Вибухи, які чули жителі Тернопільської області, – це результат роботи українських систем протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

«Жителі Тернопільщині могли чути вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони на Чортківщині. На місце виїхали спеціалісти», – зазначив він.

Труш пообіцяв згодом повідомити про наслідки.

Очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що причини вибухів, які чули жителі регіну наразі з’ясовуються.

«Щодо звуку вибуху на Волині - інформацію з‘ясовуємо. Станом на 16.45 год. немає підтвердженої інформації про приліт чи роботу ППО в області», – написав посадовець.

Додамо, як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, російські загарбники вдарили ракетами по одному з військових об’єктів у Львівській області.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, під час повітряної тривоги жителі Рівненської, Львівської, Волинської, Чернівецької та Тернопільської областей почули гучні вибухи.

Як відомо, триває 232 доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.