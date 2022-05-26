Сили ППО збили російську ракету над Хмельниччиною

У Хмельницькій області сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Facebook.

«25 травня ввечері, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що уламки ракети впали в полі. Жертв та руйнувань немає.

Додамо, що у Хмельницькій області 25 травня повітряна тривога тривала з 20:04 до 21:52.

Нагадаємо, що надвечір 25 травня, приблизно о 20:07, на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Згодом мешканці Умані (Черкаська область) та Херсона повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили десять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п’ять БпЛА типу «Орлан-10».

Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала удару по позиціях противника - знищено особовий склад та до десяти одиниць легкоброньованої техніки. Наші винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети.

Крім цього, 25 травня, уздовж лінії зіткнення на Миколаївщині та Херсонщині ворог здійснив три нальоти гелікоптерами Мі-8 по 2-3 одиниці в групі.

Також Росія продовжує атакувати південь України.