Атаки на транспортну інфраструктуру стали системними ще до останніх ударів по Керченському мосту

Пошкодження Керченського мосту змушує Росію покладатися на сухопутні маршрути через окуповані території України. Водночас українські безпілотники атакують мости, залізницю та транспортну інфраструктуру на цих напрямках, створюючи додаткові перешкоди для військової логістики РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та Інститут вивчення війни (ISW).

Сухопутний коридор опинився під ударами

Керченський міст завдовжки 19 км з'єднує Краснодарський край Росії з окупованим Кримом. Москва використовувала його для перевезення пального, боєприпасів, продовольства та інших вантажів на півострів. Переправа також була важливою частиною системи забезпечення російського угруповання на півдні України.

Після українських ударів Росія змушена активніше використовувати альтернативний маршрут – автомобільну трасу М-14, яка проходить через окуповані території Донецької, Запорізької та Херсонської областей і сполучає Ростовську область із Кримом. Російська окупаційна влада позначає частину цього шляху як трасу Р-280 «Новоросія».

Однак сухопутний коридор також перебуває під постійним тиском українських безпілотників. Сили оборони атакують транспортні засоби, залізничну інфраструктуру, цистерни з пальним та мости, якими російська армія перевозить військові вантажі.

Військовий експерт Центру нової американської безпеки Франц-Штефан Гаді в коментарі Reuters зазначив, що після пошкодження Керченського мосту Росії залишається небагато альтернатив для перевезення вантажів, окрім збільшення руху сухопутним маршрутом.

«Більше транспорту – більше цілей», – наголосив аналітик.

Водночас Гаді не прогнозує миттєвого колапсу російської логістики. За його словами, окупанти можуть пристосовуватися до українських атак: розосереджувати транспорт, перевозити вантажі вночі та посилювати протиповітряну оборону на маршрутах.

Україна уразила щонайменше шість мостів

Атаки на транспортну інфраструктуру стали системними ще до останніх ударів по Керченському мосту.

За даними osint-ресурсу Око Гора, від початку жовтня українські сили уразили щонайменше шість мостів у Ростовській області РФ та поблизу окупованого Новоазовська на Донеччині. Переправи розташовані на важливому маршруті постачання російських військ на південному напрямку.

Серед об'єктів, які опинилися під ударами, були:

залізничний міст через річку Дон на лінії Ростов – Батайськ;

Західний автомобільно-залізничний міст через Дон у Ростові-на-Дону;

автомобільні переправи через річку Міус;

міст поблизу Гусельщиківки біля окупованого Новоазовська.

Перші атаки на переправи відбулися ще 10 жовтня. Тоді безпілотник пошкодив механізм залізничного розвідного мосту через Дон. Рух невдовзі відновили. Під ударом також опинився Західний міст у Ростові-на-Дону, однак суттєвих пошкоджень він не зазнав.

Окрему увагу українські військові приділяють переправам через річку Міус у Ростовській області. За повідомленнями губернатора регіону Юрія Слюсаря, міст поблизу Наталіївки атакували 8 листопада. Тоді було пошкоджено дорожнє полотно.

17 листопада російський посадовець повідомив про нову прицільну атаку безпілотника. Цього разу постраждали дорожнє покриття та металеві огорожі. За словами Слюсаря, рух мостом припинили ще 8 листопада.

Інститут вивчення війни (ISW) також підтверджує удари по переправі через Міус. Аналітики наголошують, що траса М-14 та її продовження у вигляді маршруту Р-280 мають важливе значення для забезпечення російських підрозділів на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Удари по мостах змушують Росію змінювати маршрути

Показовим прикладом стала атака на переправу поблизу Гусельщиківки біля Новоазовська. Після пошкодження мосту рух цією ділянкою припинили. Переправа використовувалася як об'їзний маршрут навколо іншого мосту через річку Грузький Єланчик, який раніше також зазнав пошкоджень.

Унаслідок цього російським перевізникам довелося шукати альтернативні шляхи. Військові аналітики звертають увагу, що пошкодження навіть невеликих мостів може створювати додаткові перешкоди для перевезення вантажів на великі відстані.

За оцінкою Джона Геліна, запрошеного експерта американського аналітичного центру Atlantic Council, українські удари по кількох невеликих мостах через Міус здатні створювати нові логістичні вузькі місця. Росії доводиться знову й знову ремонтувати переправи, щоб підтримувати рух транспорту.

«Важливіша історія полягає не стільки в руйнуванні самого Кримського мосту, скільки в посиленні тиску України на російську логістичну систему загалом», – зазначив Гелін у коментарі Reuters.

Дрони атакують також залізницю

Українські удари поступово охоплюють не лише автомобільні дороги, а й залізничну інфраструктуру. За даними Reuters, угруповання військ «Азов», яке діє на частині сухопутного коридору, розширило застосування безпілотників середньої дальності для ураження залізничних об'єктів.

Один із командирів підрозділу повідомив агентству, що за останні місяці українські військові уразили 100 локомотивів та знищили 600 тонн пального у своїй зоні відповідальності. Reuters окремо наголошує, що не зміг незалежно перевірити ці цифри.

Український офіцер також пояснив, що збільшення російських вантажних перевезень через район роботи підрозділу створить додаткові можливості для ударів. За його словами, руйнування залізничної частини Керченського мосту може змусити Росію спрямувати ще більше вантажів залізницею через сухопутний коридор.

Водночас експерти застерігають від висновків про неминуче припинення російського постачання. Значну частину військових вантажів, зокрема пального та боєприпасів, Москва перенаправила із Керченського мосту на сухопутні маршрути ще до останніх атак.

На думку Гаді, головним випробуванням для України стане можливість одночасно утримувати Керченський міст у пошкодженому стані та продовжувати удари по альтернативних шляхах постачання. Саме тривалий тиск на обидва напрямки може створити для російської армії найбільші логістичні труднощі.

Нагадаємо, українські сили завдали серії ударів по Керченському мосту 16 та 17 листопада. Унаслідок атак обвалилася автомобільна арка завдовжки 227 м. Згодом було пошкоджено й залізничну частину переправи. За оцінкою Інституту вивчення війни, Росія буде змушена збільшити використання сухопутних маршрутів через окуповані території України.