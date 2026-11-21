Ввечері 20 листопада окупанти вдарили ударним безпілотником по п'ятиповерховому житловому будинку в селищі Солоницівка Харківського району. Постраждали 11 людей, про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Які наслідки удару

Після влучання безпілотника в будинку спалахнула пожежа площею 250 кв. м. Вогонь охопив квартири на четвертому та п'ятому поверхах, а також частину технічного поверху.

Крім багатоповерхівки, від удару постраждали інші багатоквартирні та приватні житлові будинки, дачні споруди й легкові автомобілі. Скільки саме будівель і машин пошкоджено, у ДСНС не уточнили.

На місці працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій: кінологи, сапери, психологи, офіцери-рятувальники громади, вогнеборці місцевої пожежної команди.

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Як зростала кількість постраждалих

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов спершу повідомив про двох постраждалих. Згодом по медичну допомогу звернулися ще кілька людей, серед них дитина. Невдовзі кількість поранених зросла до шести, серед них були хлопчики 12 і 14 років.

За оновленими даними ДСНС, унаслідок атаки постраждали 11 людей, серед них двоє дітей.

Солоницівка вже не вперше під ударом

Солоницівка розташована в передмісті Харкова, і окупанти неодноразово атакували селище безпілотниками. У ніч на 14 липня російський дрон уже бив по Солоницівці. Тоді, за даними Олега Синєгубова, постраждали шестеро людей, серед них 11-річна дівчинка, у якої медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Інші передмістя Харкова теж під атаками. 1 листопада російський дрон влучив у дах п'ятиповерхівки в селі Васищеве, приблизно за 20 км від центру міста. Тоді постраждали п'ятеро людей: 18-річний хлопець і чотири жінки віком від 33 до 71 року.

Нагадаємо, 19 листопада російська армія вдарила по житловому кварталу Ізюма. Кількість постраждалих там зросла до 21, вісьмох людей госпіталізували, серед поранених – дівчатка віком 6 і 13 років. А в ніч на 20 листопада окупанти атакували медичний заклад у Харкові, там теж є постраждалі.