Повітряну тривогу в Києві оголосили ще до світанку через загрозу ударних безпілотників

Вранці 21 листопада російські окупанти атакували Київ. У Подільському районі столиці загорілися два приватні житлові будинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Що відомо про наслідки

Площу пожеж і кількість постраждалих військова адміністрація поки не повідомила. Інформація про постраждалих перевіряється, на місцях працюють профільні служби.

Тривога тривала майже дві години

Повітряну тривогу в Києві оголосили ще до світанку через загрозу ударних безпілотників. Упродовж ранку рівень небезпеки змінювали:

04:44 – жовтий рівень, тривога через загрозу дронів;

05:36 – червоний рівень;

06:29 – знову жовтий рівень через загрозу безпілотників.

0 06:39 в столиці оголосили відбій.

Попередні удари по столиці

Нова атака сталася наступного дня після того, як окупанти вдарили по Києву балістичними ракетами. Той удар окупанти завдали через три доби після ракетного обстрілу київських мостів. У ніч на 17 листопада Росія випустила по столиці сім балістичних ракет: чотири – по Південному мосту, три – по Північному, повідомив президент Володимир Зеленський. Після того удару в частині районів Києва виникли перебої з водо- та теплопостачанням, повідомляв міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо, унаслідок російської балістичної атаки на Київ 20 листопада загинули троє людей, ще двоє дістали поранення. Про це повідомляла Київська міська військова адміністрація.