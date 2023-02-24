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Голова Харківської ОВА пояснив, як росіяни готують новий наступ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голова Харківської ОВА пояснив, як росіяни готують новий наступ
Синєгубов розповів, чого очікувати від російських окупантів на фронті
фото з відкритих джерел

«Харківська область буде під ударом. Перша мета противника – максимально відновити втрачені позиції та контролювати майже 30% території області»

Російські окупанти наразі не проводять масштабних атак або наступальних дій, а перевіряють боєздатність українських військових та як ЗСУ стоять на позиціях. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов розповів, що росіяни вишукують слабкі місця, щоб або просунутись та частково повернути втрачені восени минулого року позиції, або спланувати майбутній можливий серйозний наступ, щоб мати якийсь успіх.

«Наразі росіяни не мають жодного успіху, а абсолютно всі населені пункти, які були під контролем наших Збройних сил, так під ним і лишаються», – заявив він. – «Ми лише відчуваємо збільшення обстрілів вздовж державного кордону, а це 315 км довжиною, по населених пунктах на півночі області, по Вовчанському та Куп‘янському напрямках».

Голова Харківської ОВА додає, що ворог завжди б'є цілеспрямовано та намагається повторити сірійський сценарій: знищує медичну інфраструктуру, б’є ракетами С-300 по освітніх, спортивних закладах.

Нагадаємо, що нещодавно Олег Синєгубов заявив, що можливий наступ військ Російської Федерації на Харківщині не стане несподіванкою. За його словами, Харківська область не припиняє укріплюватися. 

Читайте також інтерв'ю: Олег Синєгубов: Харківська область буде під ударом. Але ворог б'ється головою об стіну

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