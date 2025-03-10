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У Києві за три дні зафіксовано п'ять температурних рекордів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві за три дні зафіксовано п'ять температурних рекордів
За багаторічними показниками температура повітря, яка фіксується останніми днями у Києві, відповідає погоді кінця квітня
фото: glavcom.ua

Середньодобова температура повітря 8-9 березня виявилась найвищою за час проведення спостережень 

За три останніх днів у Києві зафіксовано одразу п'ять температурних рекордів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Зокрема, 7 березня після полудня температура повітря досягла 20,2 °С, що на 3,9°С вище ніж у 1995 році для цієї дати.

Максимальна температура повітря 8 березня після полудня досягла 18,8 °С, що на 1,1°С вище ніж у 2019 році для цієї дати. «Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 12,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 2,0°С, а кліматичну норму – на 10,6°С.  За багаторічними показниками така температура повітря відповідає погоді кінця квітня», – повідомляють синоптики.

Були температурні рекорди і 9 березня. У цей день максимальна температура повітря після полудня досягла 20,0 °С, що на 2,7°С вище ніж у 1920 році для цієї дати. «Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 11,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 0,7°С, а кліматичну норму – на 9,4°С», – зазначили синоптики.

Нагадаємо, 5 березня у Києві офіційно розпочалася метеорологічна весна. Цьогорічна зима тривала всього 24 дні, це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень. За уточненими розрахунками кліматологів, цьогорічна метеорологічна зима в Києві розпочалася лише 4 лютого і тривала всього 24 дні. «Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники. Вона виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала

Раніше «Главком» писав, що середньомісячна температура повітря у Києві за календарну зиму 2024-2025 склала -0,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С. За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, за зиму у столиці було зареєстровано 11 температурних рекордів у бік перевищення попередніх історичних значень, всі вони відмічені у січні. Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до -12,3 ºС, а найтеплішим – 30 січня, коли температура повітря підвищилась до +11,6 ºС. 

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Теги: повітря весна погода

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