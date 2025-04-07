Сніг посеред весни: у Києві почалася завірюха (відео)

Температура у Києві опустилась до 0 градусів

У Києві сьогодні, 7 квітня, спостерігається погіршення погоди. Небо у столиці вкрилося темними хмарами, почалася завірюха, падає лапатий сніг. Про це повідомляє «Главком».

Температура у місті опустилась до 0 градусів, але через вологість та вітряну погоду відчувається як -6.

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За даними Укргідрометцентру, сьогодні в столиці очікується сніг та заморозки в повітрі 0-2°, оголошено І рівень небезпечності. Зазначається, що такі погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквiтучих дерев і рослин. У Києві вже почалося цвітіння форзиції, абрикосів, магнолій та сакур.

Патрульна поліція Києва попередила про ускладнення погодних умов і нагадала водіям правила поведінки на дорозі під час негоди.

Щоб поїздка в негоду була безпечною, патрульні радять дотримуватись простих порад:

вмикати ближнє світло фар;

тримати безпечну дистанцію та інтервал;

обирати швидкість відповідно до погодних умов;

уникати різкого гальмування та різких маневрів;

якщо опади настільки інтенсивні, що погіршують видимість – варто зупинитися на узбіччі та увімкнути аварійну сигналізацію.

Нагадаємо, у квітні в Україну повернулася зима. Низку областей, зокрема Київську, Вінницьку, Львівську та Хмельницьку, засипало снігом. У Хмельницькому снігом вкрито все – дороги, дахи та дерева опинилися під білою ковдрою. Натомість у Києві та на Вінниччині снігу менше, проте й там природа здивувала зимовими пейзажами. Напередодні сніг випав і у Львові. Зокрема, Волинь, Івано-Франківщина, Львівщина та Тернопільщина прокинулися 6 квітня під білим покривалом снігу. Варто наголосити, що для квітня така погода є нетиповою та рідкісною для України.