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Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону
Київ орієнтується на температурні показники під час початку і завершення опалювального сезону
фото з відкритих джерел

Минулий опалювальний сезон у Києві завершився 28 березня

Відключення опалення в житловому секторі залежить від температурних показників, оскільки важливо зберегти комфортні умови проживання та безпечне функціонування систем теплопостачання в будинках. Наприкінці цього й на початку наступного тижня спостерігатиметься похолодання і можливий температурний мінус, тому рішення щодо завершення опалювального сезону необхідно приймати, враховуючи ці фактори. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, інформує «Главком». 

«Київ має одну з найбільших систем теплопостачання в Європі: майже 3 тисячі кілометрів теплових мереж, сотні джерел теплопостачання. Масштаб теплоенергетичного комплексу робить його досить інертним із точки зору увімкнення чи вимкнення тепла. Ці процеси, як правило, займають орієнтовно до тижня. Теплопостачальні підприємства міста постійно моніторять температуру зовнішнього повітря та перспективний прогноз. Щойно погода стабілізується, це дасть нам можливість відключити опалення», – зазначив він.

Крім того, за словами Петра Пантелеєва, відсутність опалення спричинить збільшення споживання електроенергії та її можливого дефіциту через обсяги пошкоджень української енергосистеми.

Він нагадав, що місто завжди орієнтується на температурні показники під час початку і завершення опалювального сезону, намагаючись максимально раціонально використовувати енергоресурси, і подбати про те, щоб кияни не платили зайвого за тепло. Наприклад, минулий опалювальний сезон завершили 28 березня. 

Нагадаємо, в зоні обслуговування «Київтеплоенерго» понад 9,5 тисячі будівель, майже 90% із яких оснащені лічильниками тепла. Мешканці таких будинків сплачують за фактично спожиті обсяги тепла, які зафіксував прилад. Клієнти за бажанням можуть долучитись до зняття показань у своєму будинку. Клієнтам, у чиїх будинках встановлений «розумний» лічильник, дані приладу обліку надійдуть у вигляді смс на вказаний номер телефону чи електронну пошту.

Раніше повідомлялося, що мешканці будинків – учасників міських програм енергоефективності в січні 2025 року зекономили на опаленні до 35%. Середня вартість за опалення одного квадратного метра у них склала 22,5 грн. Лідерами в заощадженні стали будинки у Солом’янському, Дніпровському та Деснянському районах столиці. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Загалом у Києві середня вартість опалення у січні склала 27,66 грн за 1 кв. м. Це усереднене нарахування для будинків, які обладнані загальнобудинковими лічильниками.

До слова, суми у платіжках за теплопостачання в Києві у листопаді 2024 року зросли на 6,5% в порівнянні з минулим роком. Про це під час брифінгу сказав директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін. За словами Лопатіна, збільшення сум у платіжках за тепло пояснюється похолоданням.

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Теги: Київ погода місто повітря кияни опалення опалювальний сезон

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