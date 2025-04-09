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Сирський припустив, скільки часу Україна протримається без допомоги США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сирський припустив, скільки часу Україна протримається без допомоги США
На цей час основну допомогу Україна отримує від європейських партнерів
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати на початку березня призупиняли надання Україні військової допомоги та розвідданих

Навіть у разі повного припинення допомоги від США Україна зможе продовжувати боротися з російськими окупантами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю LB.ua.

Як зазначив головком, основну допомогу Україна отримує від європейських партнерів, тоді як допомога від США зменшилася.

Водночас Україна має успіхи у власному виробництві зброї – артилерії, дронів і засобів радіоелектронної боротьби. Український досвід уже вивчають партнери.

За словами Сирського, Україні варто «розраховувати на власні сили».

Нагадаємо, у березні Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії.

Як повідомлялося, ймовірні домовленості американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним можуть мати тривожні наслідки не лише для України, а й для всієї Європи. США можуть вивести війська НАТО і залишити уразливою для російської армії.

Згодом Пентагон заявив, що переглядає військову структуру у Європі, однак жодного рішення про виведення військ не було ухвалено.

Раніше американський лідер Дональд Трамп заявив, що його адміністрація затвердила оборонний бюджет США в розмірі близько $1 трлн.

До слова, командування американської армії оголосило про виведення своїх військових та техніки з польського хабу в Ясьонці, через який постачають допомогу для України.

Теги: США Олександр Сирський військова допомога

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