Сирський припустив, скільки часу Україна протримається без допомоги США

На цей час основну допомогу Україна отримує від європейських партнерів

Сполучені Штати на початку березня призупиняли надання Україні військової допомоги та розвідданих

Навіть у разі повного припинення допомоги від США Україна зможе продовжувати боротися з російськими окупантами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю LB.ua.

Як зазначив головком, основну допомогу Україна отримує від європейських партнерів, тоді як допомога від США зменшилася.

Водночас Україна має успіхи у власному виробництві зброї – артилерії, дронів і засобів радіоелектронної боротьби. Український досвід уже вивчають партнери.

За словами Сирського, Україні варто «розраховувати на власні сили».

Нагадаємо, у березні Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії.

Як повідомлялося, ймовірні домовленості американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним можуть мати тривожні наслідки не лише для України, а й для всієї Європи. США можуть вивести війська НАТО і залишити уразливою для російської армії.

Згодом Пентагон заявив, що переглядає військову структуру у Європі, однак жодного рішення про виведення військ не було ухвалено.

Раніше американський лідер Дональд Трамп заявив, що його адміністрація затвердила оборонний бюджет США в розмірі близько $1 трлн.

До слова, командування американської армії оголосило про виведення своїх військових та техніки з польського хабу в Ясьонці, через який постачають допомогу для України.