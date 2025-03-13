«Я під враженням»: Трамп пожартував над шкарпетками віцепрезидента США

Трамп пожартував над незвичайним малюнком на шкарпетках віцепрезидента США

Президент США Дональд Трамп пожартував з віцепрезидента Джея Ді Венса через малюнок на його шкарпетках. Глава Штатів зізнався, що не може зосередитись, бо вони справили на нього сильне враження. Про це пише «Главком» з посиланням на Times of India.

Ця заява прозвучала у Білому домі на зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. «Президент США Дональд Трамп прийняв прем’єр-міністра Ірландії Майкла Мартіна в Білому домі в середу на щорічному святкуванні Дня Святого Патріка, але розмова в Овальному кабінеті швидко перейшла з політичного курсу на шкарпетки віцепрезидента Джей Ді Венса», – пишуть журналісти.

Джей Ді Венс, як уточнюється, надів на захід шкарпетки із зображенням конюшини – символа Ірландії.

«Мені подобаються його шкарпетки. Я намагався зосередитись, але я під враженням», – зауважив Трамп.

Шкарпетки віцепрезидента стали предметом жарту з боку Трампа www.irishmirror.ie

Венс, потішившись увагою, посміхнувся, а Трамп продовжував захоплюватися його вибором аксесуарів.

Як повідомляє Daily Beast, модний вибір віцепрезидента і раніше привертав увагу в Інтернеті. Минулого місяця користувачі соціальних мереж висміювали його штани з високою посадкою, а один користувач X пожартував: «Джей Ді Венс такий конституціоналіст, що носить бриджі та панчохи 1700-х років».

The @VP says the second lady has advised him to be nicer on social media. pic.twitter.com/e7KKIbHM9C — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) February 20, 2025

Експерт з чоловічого одягу Дерек Гай навіть нааважився порадити: «Друга леді США повинна порадити йому придбати ширші штани та шкарпетки вище литок, щоб його голі ноги не було видно, коли він сідає».

До слова, двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса – Нейт Венс – воював за Україну у складі «Вовків да Вінчі». Сам Ді Венс натомість сказав, що ніколи публічно не говорив про службу свого двоюрідного брата, тому що «не хотів наражати його життя більшу небезпеку, ніж у якій він був».