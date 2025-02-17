США можуть вивести війська з країн Балтії на вимогу Путіна – FT

Трамп може використовувати важелі впливу для тиску на європейських союзників у питаннях торгівлі та безпеки

Путін прагне повного виведення військ НАТО з території усіх пострадянських країн

Ймовірні домовленості американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним можуть мати тривожні наслідки не лише для України, а й для всієї Європи. США можуть вивести війська НАТО і залишити уразливою для російської армії. Про це пише оглядач Financial Times в галузі міжнародних відносин Гідеон Рахман.

Автор вважає, що виступ віцепрезидента США Джея Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки переконав у тому, що «сама Америка тепер є загрозою для Європи». Мовляв, Венс у своїй промові «підірвав ідеї свободи, демократії та спільних цінностей, які лежали в основі західного альянсу протягом 80 років».

«У його світі битва за свободу в Європі більше не полягає у стримуванні автократичної та агресивної Росії, як це було для Гаррі Трумена чи Рональда Рейгана. Боротьба Венса за свободу – це боротьба за порятунок «західної цивілізації», за визначенням Ілона Маска та інших, від подвійних загроз масової імміграції та «вірусу пробудженого розуму», – зазначив автор публікації.

Журналіст також дійшов висновку, що ідеологія адміністрації Трампа має «більше спорідненості з Путіним, ніж із Володимиром Зеленським».

«Путін розглядається як воїн, який бореться за свою країну та консервативні цінності; українця вважають халявщиком з усіма поганими друзями в Європі», – пише оглядач.

Рахман упевнений, що Трамп має намір домовитися з Путіним щодо України «через голови Зеленського та європейців», і бачить у цьому «трагічні наслідки для України, яку незабаром можуть попросити погодитися на втрату території без гарантій безпеки на майбутнє». Водночас це тягне тривожні наслідки і для решти Європи. Адже «Трамп, швидше за все, погодиться вивести війська США з Балтії та, можливо, далі на захід, залишаючи ЄС уразливим для російської армії, про яку уряди країн НАТО попереджають, що вона готується до більшого конфлікту за межами України».

Журналіст стверджує, що США тепер не просто не є «надійним союзником європейців», а навіть можна вважати супротивником, адже вони загрожують демократії в Європі, зокрема як у випадку з Гренландією.

Тому Рахман пропонує європейцям «почати швидко готуватися до того дня, коли гарантії безпеки США для Європи будуть остаточно скасовані».

«Це має передбачати розбудову автономної оборонної промисловості. Це також має означати європейський пакт про взаємну оборону поза межами НАТО, який виходить за межі ЄС – включаючи Великобританію, Норвегію та інших», – наголосив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп впевнений, що Володимир Путін прагне зупинити бойові дії в Україні.

До слова, помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що на переговорах Росії та США в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді стоїть питання про те, щоб домовитися, як починати перемовини щодо України.