Скандальна переписка про удари США по Ємену: соцмережі відреагували мемами

Члени адміністрації Трампа обговорювали плани удару по хуситах у месенджері Signal

У соцмережах не вщухає обговорення історії про те, як члени адміністрації Дональда Трампа обговорювали плани удару по хуситах у месенджері Signal, випадково додавши до секретного чату головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга.

«Главком» зібрав меми повʼязані з курйозною ситуацією.

Джеффрі Голдберг у чаті посадовців США

– Спиш? – Завтра бомбимо Ємен

Редактор «Атлантік» читає всі повідомлення, бажаючи опублікувати їх якомога швидше. Але знаючи, що чим довше він чекає, тим краще воно буде

Ми збираємося бомбити Ємен. У той час редактор The Atlantic:

Міністр оборони США надіслав текстове повідомлення про план атаки вночі.

Користувачі пригадали і віцепрезидента США Джей Ді Венса, поглузувавши з його висловлювань до українського президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті. Тоді політик стверджував, що український лідер «недостатньо вдячний».

Не подякував, за те, що ми додали тебе у секретний чат?

– Нікому не кажи, але давай зробимо кілька повітряних ударів – хаха так, чому б і ні Тим часом головний редактор The Atlantic

Нагадаємо, головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату адміністрації Трампа, де американські чиновники планували удари по єменських хуситах. Як передає «Главком», про це Голдберг написав у матеріалі, опублікованому на сайті видання.

«Незадовго до 14:00 за східним часом 15 березня світ дізнався, що Сполучені Штати бомбардують об’єкти хуситів у Ємені. Проте я знав за дві години до того, як вибухнули перші бомби, що атака може бути. Причина, чому я це знав, полягає в тому, що Піт Гегсет, міністр оборони, надіслав мені текстове повідомлення про план війни об 11:44 ранку. План містив точну інформацію про пакети зброї, цілі та час», – написав він.

Як повідомлялося, обговорення американськими чиновниками планів ударів по Ємену у звичайному чаті, а не через захищені канали зв’язку, викликало серйозну реакцію серед політиків у США. Конгресмени вимагають розслідувати цей інцидент, називаючи його серйозним порушенням оперативної безпеки.

До слова, помічника президента США з національної безпеки Майка Волца і голову Пентагону Піта Гегсета можуть відправити у відставку через скандал з витоком даних про удари США по Ємену.