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Британія та ЄС обговорюють прискорення поставок зброї Україні до потенційного перемир’я

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Британія та ЄС обговорюють прискорення поставок зброї Україні до потенційного перемир’я
Леммі закликав Росію погодитися на «безумовне припинення вогню»
фото: Sky News

На тлі потенційного перемир'я Україна може отримати більше військової підтримки

Велика Британія і Європейський Союз обгворюють прискорення поставок зброї в Україну на тлі розмов про потенційне перемир’я у розв’язаній РФ війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, він обговорив з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас можливість відправити в Україну додаткові військові поставки до того, як буде досягнуто широкого припинення бойових дій.

«Звичайно, ми маємо намір поставити Україну в найсильнішу можливу позицію у військовому та економічному відношенні. Ми хочемо, щоб панував мир, але ми отримуємо мир через силу, а це означає поставити Україну в найсильнішу можливу позицію, щоб відбити будь-які перспективи початку війни», – зазначив Леммі.

Також Леммі закликав Росію погодитися на «безумовне припинення вогню» і попередив, що Путіну не можна дозволити використовувати перемир’я, переозброївши свою армію до досягнення тривалого мирного врегулювання. Велика Британія та інші європейські союзники України стурбовані тим, що Росія відкине мирну угоду та використає період припинення вогню для переозброєння та подальших нападів на Україну.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловився про результати телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

«Яка несподіванка ‒ Путін відкидає безумовне припинення вогню. Він хоче продовжувати бомбити і вбивати невинних українців. Він хоче роззброїти Україну. Він хоче, щоб Україна була нейтральна. Він хоче зробити Україну васальною державою Росії. Він не веде переговорів. Він сміється над нами», ‒ заявив Джонсон.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час його телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним вони не обговорювали тему допомоги Україні. Коментар Трампа з’явився після того, як у Кремлі заявили, що Путін вимагає припинити надання Україні військової допомоги та розвідданих для укладення угоди про «перемир’я».

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Теги: перемир'я Україна Європа Велика Британія військова допомога

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