США виводять своїх військових із хабу допомоги Україні в Польщі: причина

Військових та техніку перемістять на інші об’єкти в Польщі

Війська США розмістилися в Ясьонці у 2022 році, після повномасштабного російського вторгнення в Україну

Командування американської армії оголосило про виведення своїх військових та техніки з польського хабу в Ясьонці, через який постачають допомогу для України. Як передає «Главком», про це йдеться в повідомленні командування Сухопутних військ США в Європі й Африці.

Військових та техніку перемістять на інші об’єкти в Польщі.

Як відомо, війська США розмістилися в Ясьонці у 2022 році, після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Однак тепер захищати інфраструктуру навколо хабу буде сама Польща та НАТО за підтримки скороченого американського контингенту.

У командуванні пояснили, що передислокацію планували місяцями і її, мовляв, скоординували з союзниками по НАТО. Вона є частиною «ширшої стратегії оптимізації військових операцій США для покращення підтримки союзників і партнерів, а також підвищення ефективності».

Нагадаємо, вперше представники США, зокрема, глава Пентагону Піт Гегсет не візьмуть участі у багатосторонній зустрічі щодо підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense News.

Декілька європейських чиновників і представник США зазначили виданню, що Піт Гегсет не братиме участі у зустрічі 50 країн, які координують військову допомогу Україні. Це вперше коли коаліція збереться без участі американського міністра оборони.

До слова, речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що обмін розвідданими між Сполученими Штатами Америки та Україною продовжиться. =«Обмін розвідданими з приводу оборонної сфери України буде продовжуватися», – зазначила вона.

Крім того, посадовиця наголосила, що президент України Володимир Зеленський попросив у глави США Дональда Трампа додаткові системи ППО Patriot. За її словами, Трамп «погодився працювати з ним, щоб знайти те, що доступно, зокрема в Європі».