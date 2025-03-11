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У Джидді стартували переговори між Україною та США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Джидді стартували переговори між Україною та США
Глава МЗС, очільник Офісу президента та міністр оборони представляють українську делегацію
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Як повідомлялося, подальша допомога Україні залежатиме від результатів переговорів

Українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою стане війна в Україні. Про це повідомляє «Главком».

Американську сторону представлятимуть: держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Згідно з інформацією Державного департаменту США, переговори між представниками України та США розпочалися об 11:00 за Києвом.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, подальша допомога Україні залежатиме від результатів запланованих у Джидді переговорів.

Нагадаємо, 10 березня, президент України Володимир Зеленський прибув у Саудівську Аравію. Сьогодні, 11 березня, пройде зустріч делегацій України та США. Сторони говоритимуть про припинення війни в Україні.

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. 

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Теги: Саудівська Аравія переговори США Україна Андрій Єрмак

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