Сирський відвідав воїнів у підрозділах резерву на сході (фото)

Олександр Сирський: «Якісна підготовка воїнів – це, насамперед, їх збережені життя»

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав українських воїнів на сході. Про це Сирський повідомив у Facebook та оприлюднив фото.

Сирський побував на проведеннях бойових занять у підрозділах резерву. «Працюю на сході. Відвідав проведення бойових занять у підрозділах резерву. Якісна підготовка воїнів – це, насамперед, їх збережені життя. Наші військовослужбовці демонструють хист і бажання вчитись. Дякую інструкторам та командирам підрозділів за наполегливу, невтомну і самовіддану роботу», – написав головнокомандувач.

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Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав перевірити ситуацію в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Зокрема з'ясувати обставини нещодавніх втрат серед особового складу.