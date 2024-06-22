Сирський відповів, чи відчули вже ЗСУ посилення на фронті від допомоги США

Сирський поділився з американським колегою своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт

Головком ЗСУ поспілкувався з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном

Українські Сили оборони вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу після надходжень допомоги від США. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.

«Подякував за військову допомогу від США, що продовжує надходити. Українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу», – сказав головком ЗСУ.

Сирський поділився з американським колегою своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт.

Сторони обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки українських військ.

Нагадаємо, деякі російські підрозділи, які наступали на Вовчанськ на Харківщині, виводять на доукомплектування через втрату боєздатності.