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Що допоможе зменшити втрати на фронті: Сирський назвав ключові пріоритети

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Що допоможе зменшити втрати на фронті: Сирський назвав ключові пріоритети
фото: з відкритих джерел

Олександр Сирський: «Якісна підготовка, ефективна медична допомога і технологічна перевага – ми створюємо універсальну систему для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів»

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав пріоритети для зменшення втрат на фронті. Про це Сирський написав у Fаcеbook.

Ці питання головнокомандувач обговорив з командирами, відповідальними за підготовку у ЗСУ, представниками навчальних центрів, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, командуванням Медичних сил, бойовими медиками, волонтерами та громадськими діячами, які підтримують ЗСУ протягом усієї війни.

«Якісна підготовка, ефективна медична допомога і технологічна перевага – ми створюємо універсальну систему для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів», – зазначив Сирський.

За його словами, «зменшення втрат під час бойових дій залежить від багатьох факторів та обставин».

«Ключове – це якісна підготовка бійців. У цій сфері є над чим працювати. Переконаний, що навчання військовослужбовців потрібно постійно удосконалювати, аби їх підготовка відповідала актуальним викликам бойової обстановки», – зауважив Сирський.

Також була обговорена технологічна складова, яка впливає на збереження життя українських воїнів.

«Один із напрямків – максимальне забезпечення Сил оборони України сучасними безпілотними системами різних модифікацій та розробка роботизованих платформ. Для прискорення цієї роботи ми сформували новий рід військ – Сили безпілотних систем. Воювати повинні технології, зберігаючи життя наших військових», – підкреслив головнокомандувач.

Раніше Сирський заявив, на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке – Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.

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Теги: війна фронт Олександр Сирський

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