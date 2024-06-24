Що допоможе зменшити втрати на фронті: Сирський назвав ключові пріоритети

Олександр Сирський: «Якісна підготовка, ефективна медична допомога і технологічна перевага – ми створюємо універсальну систему для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів»

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав пріоритети для зменшення втрат на фронті. Про це Сирський написав у Fаcеbook.

Ці питання головнокомандувач обговорив з командирами, відповідальними за підготовку у ЗСУ, представниками навчальних центрів, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, командуванням Медичних сил, бойовими медиками, волонтерами та громадськими діячами, які підтримують ЗСУ протягом усієї війни.

«Якісна підготовка, ефективна медична допомога і технологічна перевага – ми створюємо універсальну систему для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів», – зазначив Сирський.

За його словами, «зменшення втрат під час бойових дій залежить від багатьох факторів та обставин».

«Ключове – це якісна підготовка бійців. У цій сфері є над чим працювати. Переконаний, що навчання військовослужбовців потрібно постійно удосконалювати, аби їх підготовка відповідала актуальним викликам бойової обстановки», – зауважив Сирський.

Також була обговорена технологічна складова, яка впливає на збереження життя українських воїнів.

«Один із напрямків – максимальне забезпечення Сил оборони України сучасними безпілотними системами різних модифікацій та розробка роботизованих платформ. Для прискорення цієї роботи ми сформували новий рід військ – Сили безпілотних систем. Воювати повинні технології, зберігаючи життя наших військових», – підкреслив головнокомандувач.

Раніше Сирський заявив, на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке – Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.