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Сирський у День Конституції звернувся до українців із проханням

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сирський у День Конституції звернувся до українців із проханням
Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що згідно зі статтею 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України
фото: Олександр Сирський, Facebook

Сирський: «Українці – волелюбний народ. Мабуть, жоден народ у світі так жертовно не бореться за власну свободу і власні права!»

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у День Конституції привітав українців зі святом і наголосив, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Про це йдеться на сторінці головнокомандувача у мережі Facebook. 

Сирський привітав українських захисників і захисниць, які боронять незалежність, державний суверенітет, недоторканність українських кордонів, та подякував воїнам, завдяки яким українці можуть відзначати День Конституції, маючи власну державу.

«Українці – волелюбний народ. Мабуть, жоден народ у світі так жертовно не бореться за власну свободу і власні права! Втім, варто пам’ятати, що Конституція передбачає не лише права і свободи, але й покладає на кожного громадянина України обов’язки!», – наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що згідно зі статтею 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

«Ця стаття Конституції України особливо символічна і важлива зараз, в час повномасштабної російської агресії. Шануючи права – мусимо не забувати про обов’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони!», – заявив Сирський.

Нагадаємо, 28 червня в Україні відзначають День Конституції. Це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. Третій рік поспіль Україна святкує його в умовах воєнного стану, запровадженого через повномасштабне вторгнення РФ.

Як повідомлялося, учора міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідали пункт управління однієї з механізованих бригад на Сіверському напрямку. Про це міністр  Умєров повідомив у Facebook.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав пріоритети для зменшення втрат на фронті.  Ці питання головнокомандувач обговорив з командирами, відповідальними за підготовку у ЗСУ, представниками навчальних центрів, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, командуванням Медичних сил, бойовими медиками, волонтерами та громадськими діячами, які підтримують ЗСУ протягом усієї війни.

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Теги: суверенітет свято Олександр Сирський українці незалежність Конституція Україна

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