ЗСУ уразили російський С-300 на окупованій Донеччині. Сирський показав відео

Раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій

Інформація щодо наслідків удару уточнюється

Українські захисники уразили російський комплекс С-300 на тимчасово окупованій Донеччині. Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

Так, підрозділи ракетних військ ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по комплексу С-300.

«За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється. Варто зазначити, що це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях РФ», – зазначив Сирський.

Також головнокомандувач уточнив, що раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій.