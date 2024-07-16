Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ уразили російський С-300 на окупованій Донеччині. Сирський показав відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЗСУ уразили російський С-300 на окупованій Донеччині. Сирський показав відео
Раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій
фото: скріншот

Інформація щодо наслідків удару уточнюється

Українські захисники уразили російський комплекс С-300 на тимчасово окупованій Донеччині. Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.  

Так, підрозділи ракетних військ ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по комплексу С-300.

«За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється. Варто зазначити, що це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях РФ», – зазначив Сирський. 

Також головнокомандувач уточнив, що раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій.

Читайте також: Втрати ворога станом на 16 липня 2024 – Генштаб ЗСУ 
Теги: ЗСУ втрати Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зростання втрат полягає у відкритті Росією нового фронту в Харківській області
У Росії різко зросла кількість втрат на фронті: британська розвідка назвала причину
12 липня, 18:01
На Київщині повітряна тривога тривала чотири години
На Київщині повітряна тривога тривала чотири години
12 липня, 05:45
Кукула приїхав до Києва на запрошення головнокомандувача ЗСУ
До Києва прибув начальник Генштабу збройних сил Польщі
4 липня, 11:52
Нині триває 859-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
1 липня, 07:29
Відбулося 117 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2024 року
30 червня, 00:13
Дмитро Мазуряк мобілізувався до Збройних сил України
Учасник гурту Kazka мобілізувався до ЗСУ
28 червня, 19:47
Юристка назвала підстави для припинення надання субсидії
Як не втратити право на субсидію під час війни: пояснення юриста
20 червня, 23:09
Триває 848-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 20 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
20 червня, 07:43
Відбулося 122 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року
20 червня, 00:05

Події в Україні

ЗСУ уразили російський С-300 на окупованій Донеччині. Сирський показав відео
ЗСУ уразили російський С-300 на окупованій Донеччині. Сирський показав відео
У Львові біля Ратуші чоловік намагався здійснити самоспалення (відео)
У Львові біля Ратуші чоловік намагався здійснити самоспалення (відео)
Коригувальник ракетного удару по Луцькому аеродрому отримав вирок
Коригувальник ракетного удару по Луцькому аеродрому отримав вирок
У Києві та низці областей тривога через ракетну небезпеку тривала майже годину
У Києві та низці областей тривога через ракетну небезпеку тривала майже годину
«Укргідроенерго» повідомило, скільки часу триватиме відновлення Дніпровської ГЕС
«Укргідроенерго» повідомило, скільки часу триватиме відновлення Дніпровської ГЕС
Посилення графіків відключень світла: «Укренерго» назвало причину
Посилення графіків відключень світла: «Укренерго» назвало причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
8407
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
6112
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5064
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів
4919
Львів’янин отримав тюремний вирок за дезертирство, попри бажання воювати

Новини

«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Сьогодні, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua