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Сирський визначив конкретні завдання щодо стабілізації обстановки на загрозливих напрямках

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сирський визначив конкретні завдання щодо стабілізації обстановки на загрозливих напрямках
Головнокомандувач ЗСУ заслухав посадових осіб за напрямками діяльності
фото: головнокомандувач ЗС України, Faceboook

Сирський: Ми маємо якнайшвидше освоювати, впроваджувати та масштабувати інновації та військові технології

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський відзвітував, що провів нараду, де підбивали підсумки діяльності Збройних Сил України у листопаді 2024 року. Про це йдеться у дописі на його сторінці Facebook.

«Заслухав посадових осіб за напрямками діяльності. Головну увагу приділили заходам створення стійкої оборони, управлінню підпорядкованими підрозділами, організації бою та роботі штабів, забезпеченню надійного функціонування системи управління Збройних Сил та Сил оборони в цілому», – йдеться в повідомленні.

За результатами заходу Сирський визначив конкретні завдання щодо стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, нарощення бойових спроможностей ЗС України, зокрема продовження створення відповідних резервів.

«Підкреслив важливість якісної підготовки особового складу та своєчасного доукомплектування ним бойових військових частин і підрозділів. Наголосив на тому, що збереження життя та здоров’я військовослужбовців – це пріоритет. В цьому контексті, окрім якісної підготовки воїнів, ми маємо якнайшвидше освоювати, впроваджувати та масштабувати інновації та військові технології», – сказав Сирський.

Нагадаємо, в Україні планують змінити програму підготовки офіцерів та збільшити терміни навчання. Сирський наголосив, що, особливу увагу було приділено навчанню офіцерів. Військове командування акцентувало на важливості зміни програми та збільшення термінів навчання.

Раніше повідомлялося, що після приходу Олександра Сирського на пост головнокомандувача ЗСУ було висунуто вимогу: офіцери, які з 2022 року не брали участі у бойових діях, повинні поїхати на фронт. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

До слова, у вересні міністр оборони України Рустем Умєров розповів про удосконалення системи ротації у Збройних Силах України та впровадженні деяких змін у цей процес.

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Теги: військові технології Олександр Сирський війна

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