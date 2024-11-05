За програмами НАТО для бійців проведуть 70 тренінгів з психологічної реабілітації

У силах оборони України прогнозуються тренінги для реабілітації військових

У Силах оборони України заплановано провести 70 триденних тренінгів із психологічного відновлення для особового складу, який виконує завдання в зоні бойових дій, до 2025 року. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

У жовтні 2024 року в ЗСУ стартував новий етап проєкту з психологічної реабілітації та підвищення психологічної стійкості військовослужбовців Сил оборони, який здійснюється за підтримки Програми людиноцентричного підходу НАТО в рамках Комплексного пакету допомоги Україні.

Координацію проєкту в підрозділах здійснює Головне управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ.

З жовтня 2024 року по квітень 2025 року заплановано провести 70 тренінгів.

Основний акцент робиться на засвоєнні теоретичних знань і відпрацюванні практичних навичок із надання першої психологічної самодопомоги та підтримки побратимів у бойових умовах, з урахуванням міжнародних практик та протоколів.

Тренінги передбачають роботу з подолання негативних психічних станів і навчання.

Проведення тренінгів є вагомим внеском у систему відновлення боєздатності особового складу Сил оборони України, що є надзвичайно актуальним в умовах відсічі збройної агресії зазначили у Генштабі і додали, що проєкт НАТО є відповіддю на потребу у навчанні та психологічній підготовці військовослужбовців Сил оборони та спрямований на набуття ними життєво важливих навичок психологічної допомоги в бойових умовах.

Практичну реалізацію проєкту здійснює громадське об'єднання «Ліга офіцерів», яке з 2014 року системно працює у напрямку психологічної підтримки військових.

Нагадаю, раніше стало відомо, що генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, що НАТО планує запровадити спільні стандарти боєприпасів, прагнучи знизити витрати та покращити зручність використання снарядів на полі бою.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників ігнорувати ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Рютте додав, що Альянс сильний і може відповісти на будь-які загрози.

Нагадаємо, 25 вересня російський диктатор Володимир Путін повідомив про проєкт оновленої ядерної доктрини країни, що включає розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також глава держави заявив, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти РФ та Білорусі як учасника Союзної Держави.

До слова, Володимир Путін переглядає ядерну доктрину як попередження Заходу. «Чіткий сигнал» призначений союзникам України, насамперед США та Великій Британії. Видання нагадує, що вони мають намір дозволити Києву бити далекобійними ракетами свого виробництва вглиб Росії.

Втім, російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).