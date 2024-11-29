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Україна повернула тіла 502 полеглих оборонців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна повернула тіла 502 полеглих оборонців
ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Тіла українських воїнів вдалося повернути з Донецького, Луганського та Запорізького напрямків, а також з моргів на території РФ

В Україну вдалося повернути тіла 502 полеглих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося репатріювати тіла 397 воїнів з Донецького напрямку, 24 – з Луганського напрямку, 64 – із Запорізького напрямку, а також 17 загиблих з моргів на території РФ.

«Полеглих захисників України вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України,  МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», – йдеться в повідомленні.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Нагадаємо, 8 листопада в Україну вдалося повернути тіла 563 полеглих захисників.

Як повідомлялося, правоохоронці розслідують понад 50 кримінальних справ щодо вбивств українських військовополонених.

До слова, міжнародні партнери оприлюднили нові пропозиції, які можуть пришвидшити процес повернення українців з російського полону. 

Теги: війна смерть військові

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