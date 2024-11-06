Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні запустили оновлену програму психологічної реабілітації для військових

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні запустили оновлену програму психологічної реабілітації для військових
Комплекс послуг з психологічного відновлення буде доступним для всіх військовослужбовців
фото ілюстративне

Члени родин бійців також можуть отримати допомогу психологів

Військовослужбовці зможуть проходити психологічну реабілітацію за оновленими стандартами. Міноборони запускає нові програми психологічного відновлення для військових та їхніх сімей. Про це інформує Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що з направленням на відновлення допомагатимуть спеціалісти групи контролю бойового стресу, коли військовий підрозділ перебуває на відновленні.

«Комплекс послуг з психологічного відновлення буде доступним для всіх військовослужбовців, які його потребують після участі в бойових діях. Психологічне відновлення буде надаватись для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Це крок до посилення якісного психологічного захисту наших захисників», – наголосила керівниця Управління психологічного забезпечення Валентина Оболенцева.

До кінця року стартує пілотний проєкт у співпраці з місцевим самоврядуванням для подальшого масштабування програми.

Над розробкою оновлених стандартів працює робоча група з представників Міноборони, ЗСУ, громадських організацій та іноземних партнерів, зокрема Групи сприяння безпеці України (SAG-U).

Нагадаємо, що створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу.

Також уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань. За номером 1545 можна дізнатись інформацію про евакуацію, пенсії та ліки.

Читайте також:

Теги: військові ЗСУ психолог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Партизани провели агітацію в Санкт-Петербурзі
Агенти «АТЕШ» провели агітаційну роботу в Санкт-Петербурзі
4 листопада, 23:56
Лікарні отримали критичне обладнання від молодіжної ініціативи «Надія» та Фонду Дениса Парамонова
Лікарні отримали критичне обладнання від молодіжної ініціативи «Надія» та Фонду Дениса Парамонова
4 листопада, 11:51
Байден заявив про необхідність ударів у відповідь в разі вторгнення військ КНДР на територію України
Як Україна має реагувати на вторгнення військ КНДР: Байден зробив заяву
29 жовтня, 23:47
Під час пожежі всередині складського приміщення нікого не було, тож загиблих та постраждалих немає
У Південній Кореї спалахнула пожежа на складі військ США
24 жовтня, 21:17
Бійці ухвалили важке рішення – викликати вогонь артилерії на себе
Подвиг, достойний кінострічки: морпіхи пожертвували собою, щоб врятувати поранених побратимів
20 жовтня, 21:02
Досконале навчання дає більше шансів бути ефективним воїном і вижити в бою
Реформа «учебок»: як зміниться підготовка мобілізованих Технології війни
19 жовтня, 19:46
США атакували склади хуситів
Бомбардувальники США завдали ударів по складах хуситів у Ємені
17 жовтня, 07:47
Росія завдає ударів по зерновому коридору в Чорному морі
Росіяни б'ють по зернових коридорах, щоб переконати Захід в неспроможності ЗСУ захистити судна – ISW
15 жовтня, 06:10
Чоловік зневажливо висловлювався про захисників, які віддали свої життя в боях із російськими окупантами
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
8 жовтня, 10:20

Суспільство

В Україні за рік у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК
В Україні за рік у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК
В Україні запустили оновлену програму психологічної реабілітації для військових
В Україні запустили оновлену програму психологічної реабілітації для військових
Споживання електроенергії зростає. «Укренерго» звернулося до громадян
Споживання електроенергії зростає. «Укренерго» звернулося до громадян
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
Народився у Маріуполі і мріяв стати моряком. Згадаймо Артура Каташа
Народився у Маріуполі і мріяв стати моряком. Згадаймо Артура Каташа
Парамедикиня Ірина Цибух посмертно нагороджена відзнакою за жіноче лідерство
Парамедикиня Ірина Цибух посмертно нагороджена відзнакою за жіноче лідерство

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
24K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
13K
Вибори в США. Онлайн результати на карті
8475
Вбивство Ірини Фаріон. Мати підозрюваного заявила про нові докази невинуватості сина

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua