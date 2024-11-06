В Україні запустили оновлену програму психологічної реабілітації для військових

Комплекс послуг з психологічного відновлення буде доступним для всіх військовослужбовців

Члени родин бійців також можуть отримати допомогу психологів

Військовослужбовці зможуть проходити психологічну реабілітацію за оновленими стандартами. Міноборони запускає нові програми психологічного відновлення для військових та їхніх сімей. Про це інформує Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що з направленням на відновлення допомагатимуть спеціалісти групи контролю бойового стресу, коли військовий підрозділ перебуває на відновленні.

«Комплекс послуг з психологічного відновлення буде доступним для всіх військовослужбовців, які його потребують після участі в бойових діях. Психологічне відновлення буде надаватись для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Це крок до посилення якісного психологічного захисту наших захисників», – наголосила керівниця Управління психологічного забезпечення Валентина Оболенцева.

До кінця року стартує пілотний проєкт у співпраці з місцевим самоврядуванням для подальшого масштабування програми.

Над розробкою оновлених стандартів працює робоча група з представників Міноборони, ЗСУ, громадських організацій та іноземних партнерів, зокрема Групи сприяння безпеці України (SAG-U).

Нагадаємо, що створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу.

Також уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань. За номером 1545 можна дізнатись інформацію про евакуацію, пенсії та ліки.