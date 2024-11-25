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Huawei виспускає телефон, який створить технологічний розкол між Китаєм і США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Huawei виспускає телефон, який створить технологічний розкол між Китаєм і США
На смартфоні Mate 70 буде встановлена операційна система HarmonyOS Next, яку китайська компанія сподівається зарекомендувати як головного конкурента iOS від Apple і Android від Google
фото з відкритих джерел

Санкції США ще у 2019 році обмежили доступ Huawei до мобільних сервісів Google

Huawei готується випустити свій перший флагманський телефон, який зможе запускати власні додатки на власній операційній системі, що є останньою ознакою того, як технології поділяються на конкурентні екосистеми США та Китаю. Про це повідомляє Financial Times.

На смартфоні Mate 70 буде встановлена операційна система HarmonyOS Next, яку китайська компанія сподівається зарекомендувати як головного конкурента iOS від Apple і Android від Google.

Це остання демонстрація того, що санкції США, покликані обмежити діяльність компанії, натомість закріпили статус Huawei як технологічного гіганта. Минулого місяця група повідомила, що за перші дев'ять місяців 2024 року продажі підскочили на 30% порівняно з попереднім роком.

Запуск програмного забезпечення на Mate 70 ґрунтується на апаратному імпульсі, отриманому торік, коли група представила Mate 60, оснащений процесором власної розробки і вітчизняного виробництва, здатним працювати на швидкості близько 5G - подвиг, який багато хто у Вашингтоні вважав неможливим. 

Санкції США у 2019 році обмежили доступ Huawei до мобільних сервісів Google і змусили групу випустити свою першу версію HarmonyOS, яка базувалася на відкритому коді Android, що дозволило запускати додатки Android на її телефонах.

До слова, Huawei представила смартфон Mate XT, який складається втричі, всього через кілька годин після того, як її конкурент Apple презентував iPhone 16.

Також китайська компанія Realme представила найшвидший зарядний пристрій для телефона у світі. Про це йдеться у соцмережах Realme та на порталі The Verge.

Зазначається, що нова технологія швидкого заряджання SuperSonic потужністю 320 Вт дає змогу повністю зарядити акумулятор ємністю 4420 мАг від 1% до 100% лише за 4 хвилини і 30 секунд.

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Теги: Google санкції телефон технології Apple операційна система смартфон Realme Huawei

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