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Росіяни завдали удар по цивільній забудові на Запоріжжі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни завдали удар по цивільній забудові на Запоріжжі
Федоров розповів про обстріл цивільної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Окупанти продовжують обстрілювати мирних мешканців

Сьогодні, 19 листопада, російські окупанти завдали удару по населеному пункту в Запорізькій області, обстрілявши житлову забудову.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

«Росіяни атакували населений пункт у Запорізькій області. За попередніми даними, удар припав на житлову забудову», – зазначив Федоров.

Він додав, що наслідки атаки наразі уточнюються, і наголосив, що обстріл ворога триває.

Напередодні внаслідок російських обстрілів за добу поранення отримали шестеро жителів Запорізької області. 

За словами Федорова, впродовж доби окупанти завдали 424 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Ворог наніс 3 ракетних удари по Запоріжжю.

До слова, ввечері 18 листопада російські військові здійснили атаку на Запоріжжя, застосувавши понад 10 «Шахедів». Внаслідок удару понад 10 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

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Теги: Запоріжжя окупанти обстріл військові Telegram Іван Федоров росіяни

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