Нові правила ротації у ЗСУ: Умєров зробив кілька заяв

Ротація в українському війську після повномасштабного вторгнення була недосконалою

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про удосконалення системи ротації у Збройних Силах України та впровадженні деяких змін у цей процес. Про це він заявив у інтерв'ю LB.ua.

За словами міністра, наразі ротація у війську працює на усіх рівнях, хоча подекуди вона може бути і недосконалою.

«Вона (система ротації – Главком), може, недосконала, але існує на всіх ланках. Зараз ми над цим працюємо вже системно. Ми дивимося, як у периметр заходить людина після мобілізації - як ми її готуємо, що потрібно для навчальних центрів, хто потрібний для навчальних центрів, як потрібно підготувати і таке інше», – зазначив Умєров.

Також міністр повідомив, що в ЗСУ запроваджують рекрутинг, щоб збільшити кількість особового складу у певних підрозділах, а також родах військ, зокрема, це стосується піхоти. Він навів приклад морської піхоти, де розроблено докладний план підготовки нових бійців.

«Вони підготували дуже добрий покроковий шлях (як стати морпіхом – Главком) і ми намагаємося це комунікувати, пояснювати людям, щоб вони не боялися. Це не означає, що піхоти немає», – наголосив Умєров.

Нагадаємо, Рустем Умєров заявив, що збільшення оборонних видатків у 2024 році на 495,3 млрд гривень, яке раніше ухвалила Верховна Рада, дозволить не тільки посилити підтримку військових, але й зміцнити обороноздатність країни.

До слова, днями Рустем Умєров зауважив, що є велика «зацікавленість з боку наших партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості».

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що довго шукав фахівця на посаду свого радника з питань комунікацій, тому, за рекомендаціями колег, він обрав Кирила Тимошенка.