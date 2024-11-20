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Начальник Генштабу розказав, які зміни довелося робити Сирському після Залужного

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Начальник Генштабу розказав, які зміни довелося робити Сирському після Залужного
Начальник Генштабу Баргилевич та головнокомандувач ЗСУ Сирський на оперативній нараді
фото: Генштаб ЗСУ

«Коли ми прийшли на початку 2024 року в Генеральний штаб, ми зрозуміли, що треба багато змінювати»

Після приходу Олександра Сирського на пост головнокомандувача ЗСУ було висунуто вимогу: офіцери, які з 2022 року не брали участі у бойових діях, повинні поїхати на фронт. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

«Я, можливо, один з небагатьох військових в Україні, хто може порівнювати роботу в Генштабі у різні роки, адже я довгий час служив в Головному оперативному управлінні Генерального штабу, звідти пішов у Сухопутні війська, після того була Тероборона, а потім велика війна», – зауважив вищий офіцер.

Баргилевич наголосив, що нова команда, яка прийшла в Генштаб на початку 2024 року, розуміла: треба багато змінювати. Насамперед, за його словами, Генштаб був дуже обтяжений функціями, які йому непритаманні, непомірно розрослися певні структури із завданнями, які «не зовсім відповідали викликам під час війни». Тоді було прийняте рішення скоротити чисельність Генерального штабу, позбавити його тих невластивих функцій, які не повинен мати орган військового управління стратегічного рівня.

«І так, було висунуто вимогу: офіцери, які з 2022 року не брали участі у бойових діях, повинні поїхати на фронт, подивитися, чим живе армія, повоювати. Бойовий досвід 2022 року не порівняєш з досвідом 2015-2021 років. Це абсолютно різні досвіди. Зараз усі начальники керівних ланок у Генеральному штабі мають бойовий досвід. Це постійний процес, він ще не завершений», – наголосив військовий.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року Олександр Сирський призначений головнокомандувачем Збройних сил України. До нього цю посаду з 27 липня 2021 року обіймав Валерій Залужний, який нині є послом України у Великій Британії.

Як відомо, у вересні міністр оборони України Рустем Умєров розповів про удосконалення системи ротації у Збройних Силах України та впровадженні деяких змін у цей процес.

До слова, наразі влада не збирається знижувати мобілізаційний вік. 

Як повідомлялося, з 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації буде здійснюватися виключно в електронному форматі через портал «Дія».

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Теги: армія війна фронт Олександр Сирський Анатолій Баргилевич

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