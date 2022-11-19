Системи протиповітряної оборони з Іспанії вже готуються до використання ЗСУ

Зовсім скоро в Україні запрацюють системи Hawk, які нам передала Іспанія

Система протиповітряної оборони Hawk готується до того, щоб стати в бойові порядки Повітряних сил Збройних сил України. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бачимо, що вже працюють і Nasams, і Iris-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яку наразі вже готують до того, щоб вона стала в бойові порядки Повітряних сил. У такий спосіб посилюватимемо наявну систему ППО», – сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») залишається захист неба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

Раніше Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.