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    Події в Україні

    Ситуація на Донбасі: бойовики знову порушували перемир’я

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    Українські військові - Ситуація на Донбасі: бойовики знову порушували перемир’я
    Українські військові

    Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів

    Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

    Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Лебединське та Луганське.

    Цієї доби втрат серед наших військовослужбовців не допущено.

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

    Нагадаємо, минулої доби противник 43 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі чотири рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

    Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули і двоє отримали поранення.

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