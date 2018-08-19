Ситуація на Донбасі: бойовики знову порушували перемир’я



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Українські військові

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Лебединське та Луганське.

Цієї доби втрат серед наших військовослужбовців не допущено.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, минулої доби противник 43 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі чотири рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули і двоє отримали поранення.