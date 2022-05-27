Нічна атака на Дніпро: в місті серйозні руйнування

Після вибухів над Дніпром видніється стовп диму

Стали відомі перші деталі нічного обстрілу Дніпра

У результаті ворожого обстрілу у ніч на 27 травня та вранці на Дніпропетровщині є серйозні руйнування. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька «прильотів». Серйозні руйнування», – написав він у Telegram.

Резніченко не повідомив, де сталися вибухи внаслідок обстрілів.

Наразі рятувальники розбирають завали і шукають людей.

Як повідомлялося, у Дніпрі 27 травня двічі за ніч оголошували повітряну тривогу. Після того, як сирени почали лунати вдруге, в місті почули вибухи.

Мешканці Дніпра повідомляли про три вибухи.

Напередодні над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник.

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