Нічна атака на Дніпро: в місті серйозні руйнування
Стали відомі перші деталі нічного обстрілу Дніпра
У результаті ворожого обстрілу у ніч на 27 травня та вранці на Дніпропетровщині є серйозні руйнування. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька «прильотів». Серйозні руйнування», – написав він у Telegram.
Резніченко не повідомив, де сталися вибухи внаслідок обстрілів.
Наразі рятувальники розбирають завали і шукають людей.
Як повідомлялося, у Дніпрі 27 травня двічі за ніч оголошували повітряну тривогу. Після того, як сирени почали лунати вдруге, в місті почули вибухи.
Мешканці Дніпра повідомляли про три вибухи.
Напередодні над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник.