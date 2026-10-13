The Atlantic: Трамп змінив ставлення до Зеленського через... Нобелівську премію

Трамп звинуватив Зеленського у перешкоджанні миру в Україні

Білий дім обговорює радикальні заходи проти Києва, які можуть позбавити Україну американської військової підтримки

Президент США Дональд Трамп дедалі більше розглядає українського лідера Володимира Зеленського як головну перешкоду на шляху до завершення війни в Україні та отримання Нобелівської премії миру. На цьому тлі у Вашингтоні обговорюють можливість припинення постачання зброї та передачі розвідувальних даних Києву через продовження українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Atlantic.

За інформацією видання, американський президент пов'язує перспективи досягнення мирних домовленостей із позицією українського керівництва. Водночас Зеленський дедалі більше сприймається Трампом як перешкода для реалізації його зовнішньополітичних планів, зокрема прагнення отримати Нобелівську премію миру.

Одним із ключових питань, що викликають невдоволення Вашингтона, залишаються українські удари по російських нафтопереробних заводах. У Білому домі обговорюють можливість використання військової допомоги та обміну розвідувальною інформацією як інструментів тиску на Київ.

Зокрема, американська адміністрація розглядає припинення постачання озброєння та передачі розвідувальних даних, якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ. Водночас у наданій інформації не йдеться про ухвалення остаточного рішення щодо запровадження таких обмежень.

The Atlantic критично оцінює нинішній підхід Вашингтона до України. За висновком видання, дії американської адміністрації більше нагадують «судомну спробу» змусити українську сторону відступити від своєї позиції та врятувати російську економіку.

Нагадаємо, раніше The Sunday Times повідомляло, що Дональд Трамп посилив тиск на Володимира Зеленського через падіння власних рейтингів напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Однією з причин невдоволення американського президента стали українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, які він пов'язує зі зростанням цін на пальне у Сполучених Штатах.