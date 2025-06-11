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Скандал із підручниками за 3900 грн. Видавництво «Ранок» пояснило, як зʼявилася така сума

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Скандал із підручниками за 3900 грн. Видавництво «Ранок» пояснило, як зʼявилася така сума
У видавництві запевнили, що помилку буде виправлено, але вона й так не залишилася б непоміченою під час звірки остаточних розрахунків
фото з відкритих джерел

«Ми ще раз перевірили документи. І визнаємо: дійсно в розрахунку поліграфічної складової була допущена технічна помилка»

Видавництво «Ранок» після публікації порталу «Наші гроші» заявило, що у розрахунках друку одного з малотиражних підручників для 8 класу було допущено технічну помилку. Він коштуватиме не 3900 грн, а 1933 грн. Як передає «Главком», про це йдеться у заяві видавництва на офіційному сайті та у дописі Круглова Віктора – гендиректора видавництва «Ранок».

Так, нещодавно стало відомо, що Державний науковий заклад «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України замовив виготовлення підручників для 8 класу без проведення торгів. Найдорожчий із них через малий тираж коштуватиме 3900 гривень за один екземпляр.

На цю новину оперативно відреагували у видавництві «Ранок». «Ми ще раз перевірили документи. І визнаємо: дійсно в розрахунку поліграфічної складової була допущена технічна помилка. Замість 208,13 грн, помилково в плановій калькуляції поставили 2081,3 грн. Таким чином, загальна вартість одного примірника становитиме 1 933,12 грн», – сказано у повідомленні.

У видавництві запевнили, що цю помилку буде виправлено, але вона й так не залишилася б непоміченою під час звірки остаточних розрахунків. Однак сам підручник є малотиражним, а це завжди суттєво впливає на собівартість, зазначили видаці.

«Офіційно повідомляємо: видавництво «Ранок» ще не отримало жодної копійки за друк цих підручників. Оплата провадиться після повного виготовлення книг та надання фактичної калькуляції на основі реальних, а не планових актів від друкарні. Держава не витратила жодної копійки», – зазначили в компанії.

Круглов також пояснив, чи збирається звітувати щодо «покарання винних» у цій ситуації. Так, він провів розмову із економісткою, яка готувала калькуляції. 

«Вона сприйняла помилку близько до серця і дуже переживає. Олена, мати неповнолітніх дітей, як і вся наша команда працює в місті Харків та після середи безсонних ночей та гучних вибухів від шахедів та ракет вона і допустила помилку у планових підрахунках. Тож вважаю за доцільно повністю взяти відповідальність на себе як керівнику», – наголосив гендиректор.

За його словами, це не знімає «спільну відповідальність команди», і після того, як підручники будуть готові й надруковані, фактичні калькуляції будуть перероблені.

У коментарях під дописом користувачі підтримали видавництво і подякували за щирість у комунікації.

Скандал із підручниками за 3900 грн. Видавництво «Ранок» пояснило, як зʼявилася така сума фото 1
скриншот: facebook.com/viktor.kruglov.98
Скандал із підручниками за 3900 грн. Видавництво «Ранок» пояснило, як зʼявилася така сума фото 2
скриншот: facebook.com/viktor.kruglov.98
Скандал із підручниками за 3900 грн. Видавництво «Ранок» пояснило, як зʼявилася така сума фото 3
скриншот: facebook.com/viktor.kruglov.98

Нагадаємо, 9 червня портал «Наші гроші» з посиланням на ProZorro випустив матеріал про те, що «Інститут модернізації змісту освіти» уклав угоди про друк підручників для 8 класу на загальну суму 1,06 млрд грн.

Більше половини суми отримали три постачальники, серед яких видавництво «Ранок», а найдорожчим виявився малотиражний підручник інтегрованого курсу «Українська мова, українська та зарубіжна літератури» від «Ранку». Його планувалося надрукувати тиражем 481 штуку по 3900 грн за екземпляр. При цьому було зазначено, що на поліграфічні витрати відвели 2081,3 грн. У травні 2024 року «Ранок» втратив значну частину вже надрукованих підручників після удару росіян по харківській друкарні «Фактор-друк».

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Теги: дитяча книга книги

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