Українське видавництво знищить наклад роману письменниці зі США через її погляди
«Клуб сімейного дозвілля» розірве контракт про друк усіх книг серії
Видавництво «Клуб сімейного дозвілля» знищить 30 тис. екземплярів роману «Брутальний принц», який написала американська письменниця Софі Ларк. Вона у своїй творчості захоплюється росіянами та зображує Україну, як місце, з якого хочеться втекти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу видавництва.
Зазначається, що тираж не вийде у продаж, а договір про друк всіх шести книжок серії було розірвано. Видавництво пообіцяло змінити процес підбору проєктів до видання, щоб не допустити подібних ситуацій у майбутньому.
«Ми визнаємо нашу помилку з укладанням договору з авторкою. Нам знадобився час для перевірки та уточнення юридичних можливостей. Для нас важливо залишатися відповідальними не лише у видавничих рішеннях, а й у моральних принципах», – йдеться в заяві.
«Клуб сімейного дозвілля» раніше повідомляв, що переклад книжки Софі Ларк вийде 3 червня. Американська авторка побудувала карʼєру на серії романів про російську мафію. Вона романтизує росіян, пише про Крим як частину Росії, а Україну описує, як місце, з якого люди прагнуть втекти, заради цього одружуючись наосліп з іноземцем.
Нагадаємо, Агата Крісті проведе курс письменницької майстерності за допомогою штучного інтелекту. Акторка Вів'єн Кін допоможе відтворити вигляд класика детективів Агату Крісті. Нейромережа відтворить максимальну подібність і згенерує необхідні зображення. Голос відновлять на основі аудіозаписів, що збереглися.
До слова, роман українською мовою Майка Йогансена «Югурта (Повість про старий Харків)», оригінал якого було втрачено почала перекладати з чернетки російського перекладу 1936 року старша наукова співробітниця Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Ярина Цимбал.
Як відомо, помер відомий перуанський письменник, лавреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льоса. Про це написав його син Альваро у соціальній мережі X. У 2014 році Льоса відвідував Україну і спілкувався із українськими студентами.
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