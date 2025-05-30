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Українське видавництво знищить наклад роману письменниці зі США через її погляди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Українське видавництво знищить наклад роману письменниці зі США через її погляди
Письменниця романтизує росіян та зневажає Україну
фото з відкритих джерел

«Клуб сімейного дозвілля» розірве контракт про друк усіх книг серії

Видавництво «Клуб сімейного дозвілля» знищить 30 тис. екземплярів роману «Брутальний принц», який написала американська письменниця Софі Ларк. Вона у своїй творчості захоплюється росіянами та зображує Україну, як місце, з якого хочеться втекти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу видавництва.

Зазначається, що тираж не вийде у продаж, а договір про друк всіх шести книжок серії було розірвано. Видавництво пообіцяло змінити процес підбору проєктів до видання, щоб не допустити подібних ситуацій у майбутньому.

«Ми визнаємо нашу помилку з укладанням договору з авторкою. Нам знадобився час для перевірки та уточнення юридичних можливостей. Для нас важливо залишатися відповідальними не лише у видавничих рішеннях, а й у моральних принципах», – йдеться в заяві.

«Клуб сімейного дозвілля» раніше повідомляв, що переклад книжки Софі Ларк вийде 3 червня. Американська авторка побудувала карʼєру на серії романів про російську мафію. Вона романтизує росіян, пише про Крим як частину Росії, а Україну описує, як місце, з якого люди прагнуть втекти, заради цього одружуючись наосліп з іноземцем.

Переклад роману «Брутальний принц» мав вийти 3 червня
Переклад роману «Брутальний принц» мав вийти 3 червня
скріншот

Нагадаємо, Агата Крісті проведе курс письменницької майстерності за допомогою штучного інтелекту. Акторка Вів'єн Кін допоможе відтворити вигляд класика детективів Агату Крісті. Нейромережа відтворить максимальну подібність і згенерує необхідні зображення. Голос відновлять на основі аудіозаписів, що збереглися.

До слова, роман українською мовою Майка Йогансена «Югурта (Повість про старий Харків)», оригінал якого було втрачено почала перекладати з чернетки російського перекладу 1936 року старша наукова співробітниця Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Ярина Цимбал.

Як відомо, помер відомий перуанський письменник, лавреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льоса. Про це написав його син Альваро у соціальній мережі X. У 2014 році Льоса відвідував Україну і спілкувався із українськими студентами.

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Теги: література письменниця

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